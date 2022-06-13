Baştan sona Ufuk ve Şule konusu!

Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan Ufuk - Şule İçler çiftinin evliliği büyük merak konusu oldu.
Eşi Şule İçler'i çok sevdiğini söyleyerek Esra Erol'da yayınına katılan Ufuk İçler, karısıyla barışmak istediğini dile getirdi.
Şule İçler'i ilk gördüğü andan itibaren hayatının değiştiğini ifade eden Ufuk İçler, "O benim her şeyim" dedi.
Karısıyla aralarında hiçbir problem olmadığını savunan Ufuk İçler, tüm sorunların kaynağı olarak kayınvalidesini işaret etti.
"Karımdan korkuyorum", "Karım dur derse dururum" sözleri izleyenleri şaşırtırken Ufuk'un büyük aşkı da gözler önüne serildi.
İçler çiftinin evliliği anketlere de konu oldu. Esra Erol, "Şule, bu evliliğe bir şans vermeli mi?" sorusunu izleyenlere yöneltti.