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ESRA EROL'DA GALERİ

Baştan sona Ufuk ve Şule konusu!

GİRİŞ TARİHİ: 13.06.2022, 12:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.06.2022, 12:49
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Baştan sona Ufuk ve Şule konusu!

Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan Ufuk - Şule İçler çiftinin evliliği büyük merak konusu oldu.

Baştan sona Ufuk ve Şule konusu!

Eşi Şule İçler'i çok sevdiğini söyleyerek Esra Erol'da yayınına katılan Ufuk İçler, karısıyla barışmak istediğini dile getirdi.

Baştan sona Ufuk ve Şule konusu!

Şule İçler'i ilk gördüğü andan itibaren hayatının değiştiğini ifade eden Ufuk İçler, "O benim her şeyim" dedi.

Baştan sona Ufuk ve Şule konusu!

Karısıyla aralarında hiçbir problem olmadığını savunan Ufuk İçler, tüm sorunların kaynağı olarak kayınvalidesini işaret etti.

Baştan sona Ufuk ve Şule konusu!

Şule İçler'in Esra Erol'da canlı yayına katılmasıyla birlikte zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Baştan sona Ufuk ve Şule konusu!

Şule, Ufuk'un bazı söylemleri karşısında ise gülmekle yetindi.

Baştan sona Ufuk ve Şule konusu!

Ufuk İçler'in bazı sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

Baştan sona Ufuk ve Şule konusu!

"Karımdan korkuyorum", "Karım dur derse dururum" sözleri izleyenleri şaşırtırken Ufuk'un büyük aşkı da gözler önüne serildi.

Baştan sona Ufuk ve Şule konusu!

İçler çiftinin evliliği anketlere de konu oldu. Esra Erol, "Şule, bu evliliğe bir şans vermeli mi?" sorusunu izleyenlere yöneltti.

Baştan sona Ufuk ve Şule konusu!

İçler çiftinin düğün görüntüleri ise stüdyoyu duygusal bir havaya soktu.

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