Bir aydır kayıp Sude Naz'ı Esra Erol buldu

Dünkü programında işlenen olayda, 19 yaşındaki Sude Naz'ın annesi kızının evden uzaklaştığını ve 'Ömer' isimli biri tarafından etkilenip kandırıldığını öne sürerek yardım istedi. Anne, kızının ailesinden uzaklaştırıldığını ve yanlış yönlendirildiğini savundu. Sude Naz'ın nerede olduğu araştırıldı. Canlı yayında taraflar arasında oldukça gergin konuşmalar yaşandı. Bölümün sonunda Esra Erol ekibi Sude Naz'a ulaştı ve genç kız bulundu. Sude Naz, yayına bağlanıp annesinin söylediği her şeyin yalan olduğunu kendisinin gayet iyi olduğunu ifade etti.