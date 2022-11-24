Büyük ihanet! Arkadaşının karısını kaçırdı...

atv'nin merakla takip edilen programı Esra Erol'da, yine gündeme damga vuran bir konuyla izleyicisinin karşısına çıktı.
Her anıyla izleyenleri şoke eden anlarda Suna-Ercan çifti, evli olan kızları Tuğçe Akbaş'la günler sonra karşı karşıya geldi.
Kocasını terk ederek Emrah Bağcı ile kaçan Tuğçe'nin sözleri herkesi şoke etti. 23 yaşında olduğunu ve kendi kararlarını verebilecek konumda olduğunu ifade eden Tuğçe Akbaş, ailesinin yanına dönmeyeceğini ifade etti.
Emrah Bağcı'nın evlerine sık sık girip çıktığını ifade eden Tuğçe Akbaş, "Emrah'ın karısı Ceyda ile evliliği fiili olarak bitmişti" sözlerini kullandı.
Canlı yayında soruları yanıtlayan Emrah Bağcı'nın ise daha önce de iki kez evli kadınlarla birlikte kaçtığı ortaya çıktı. Bağcı hakkında gelen ihbar telefonları da Tuğçe'yi ikna edemedi.
Emrah Bağcı, "Biz namuslu insanlarız, aynı evde kalmıyoruz" diye konuştu. Bağcı'nın sözleri Esra Erol'un tepkisiyle karşılaştı.