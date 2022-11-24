Büyük ihanet! Arkadaşının karısını kaçırdı...

Kocasını terk ederek Emrah Bağcı ile kaçan Tuğçe'nin sözleri herkesi şoke etti. 23 yaşında olduğunu ve kendi kararlarını verebilecek konumda olduğunu ifade eden Tuğçe Akbaş, ailesinin yanına dönmeyeceğini ifade etti.