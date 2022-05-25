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ESRA EROL'DA GALERİ

Büyük yüzleşmede ikinci perde!

Meryem ailesinin yanına dönecek mi? Karı koca canlı yayında karşı karşıya geldi! Ayşe Şeyma eve mi dönüyor?

GİRİŞ TARİHİ: 25.05.2022, 19:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.05.2022, 19:45
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Büyük yüzleşmede ikinci perde!

Esra Erol'da yardım isteyen Erdal Bey, engelli kızı Özlem Nalbantoğlu'nun Murat Keser'e kaçtığını söyledi. Murat Keser'in engelli kızını dilendireceğini iddia eden Erdal Bey, kızına çağrıda bulundu.

Büyük yüzleşmede ikinci perde!

Erdal Bey'in çağrısından kısa bir süre sonra Özlem bulundu! Murat'ı çok sevdiğini ve evleneceklerini söyleyen Özlem, "Murat'ı ilk kez beni almaya geldiğinde gördüm" dedi.

Büyük yüzleşmede ikinci perde!

Çiğdem'in her şeyi itiraf etmesi üzerine bugün canlı yayında büyük yüzleşme yaşandı. Esra Erol'dan yardım isteyen Meryem, ailesinden ayrı bir eve çıkmak istediğini söyledi.

Büyük yüzleşmede ikinci perde!

Filiz Hanım'ın 'eve dön' çağrısı üzerine kalkıp annesine sarılan Meryem, özür diledi. "Seni kırk yıl sırtımda taşısam hakkını yine de ödeyemem" diyen Meryem, babasından da af diledi.

Büyük yüzleşmede ikinci perde!

Canlı yayına bağlanan Meryem'in babası, "Evine dön kızım, sana kimse zarar veremez" dedi.

Büyük yüzleşmede ikinci perde!

Babasının çağrılarına dayanamayan Meryem, annesi ile birlikte evine döndü.

Büyük yüzleşmede ikinci perde!

Zafer Demirok'a kaçan Merve, nikahlı eşi Taner ile karşı karşıya geldi!

Büyük yüzleşmede ikinci perde!

Karısının yaptıklarına rağmen onu çok özlediğini söyleyen Taner, Merve'nin söyledikleri karşısında çileden çıktı!

Büyük yüzleşmede ikinci perde!

Zafer ile sosyal medyada açtıkları 'Deliler' grubunda tanıştığını söyleyen Merve, "Tanıştığımızda Zafer evli olduğumu bilmiyordu" dedi.

Büyük yüzleşmede ikinci perde!

Emine Hanım, günler sonra yine ortalığı birbirine kattı! Ayşe Şeyma'nın hala İnanç tarafından alıkonulduğunu iddia eden Emine Hanım, "Kızımı İnanç'tan kurtaracağım" dedi.

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