Büyük yüzleşmede ikinci perde!

Esra Erol'da yardım isteyen Erdal Bey, engelli kızı Özlem Nalbantoğlu'nun Murat Keser'e kaçtığını söyledi. Murat Keser'in engelli kızını dilendireceğini iddia eden Erdal Bey, kızına çağrıda bulundu.
Erdal Bey'in çağrısından kısa bir süre sonra Özlem bulundu! Murat'ı çok sevdiğini ve evleneceklerini söyleyen Özlem, "Murat'ı ilk kez beni almaya geldiğinde gördüm" dedi.
Çiğdem'in her şeyi itiraf etmesi üzerine bugün canlı yayında büyük yüzleşme yaşandı. Esra Erol'dan yardım isteyen Meryem, ailesinden ayrı bir eve çıkmak istediğini söyledi.
Filiz Hanım'ın 'eve dön' çağrısı üzerine kalkıp annesine sarılan Meryem, özür diledi. "Seni kırk yıl sırtımda taşısam hakkını yine de ödeyemem" diyen Meryem, babasından da af diledi.
Karısının yaptıklarına rağmen onu çok özlediğini söyleyen Taner, Merve'nin söyledikleri karşısında çileden çıktı!
Zafer ile sosyal medyada açtıkları 'Deliler' grubunda tanıştığını söyleyen Merve, "Tanıştığımızda Zafer evli olduğumu bilmiyordu" dedi.