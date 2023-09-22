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ESRA EROL'DA GALERİ

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda bayıldı!

GİRİŞ TARİHİ: 22.09.2023, 15:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.09.2023, 15:56
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Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda bayıldı!

Esra Erol'da programına Batman'dan katılan Betül Yurulmaz aldatıldığını söyleyerek başarılı sunucudan yardım istedi.

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda bayıldı!

Betül Hanım, 12 yıllık kocası Veysel Yurulmaz ile severek evlendiklerini, bir oğullarının olduğunu, evliliklerinin son yıllarda kötüye gittiğinden bahsetti.

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda bayıldı!

Betül Hanım, "Kocam Veysel Yurulmaz'ı İstanbul'a çalışmaya yolladım Özge Çelik adında bir kadınla ilişkisi varmış. Özge ve kocamın ikiz bebekleri olmuş."

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda bayıldı!

"Veysel çocukların kendisine ait olmadığını söyledi. Nüfusta çocukları tanımadı."

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda bayıldı!

"Ben bu ilişkiyi öğrendik sonra kocam Veysel beni kandırdı. Beni orada zorla tutuyorlar." dedi.

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda bayıldı!

Veysel Bey'in ilişki yaşadığı Özge Çelik yayına bağlanarak, "Ben Veysel'e aşığım ayrılmayı düşünmüyorum. Veysel karısından boşanacak." diyerek tansiyonu yükseltti.

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda bayıldı!

Yayından ayrılan Betül Yurulmaz vedalaşmak için Esra Erol'a sarıldığı anda baygınlık geçirdi.

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda bayıldı!

Esra Erol'un zor tuttuğu Betül Hanım görevliler tarafından kulise götürüldü.

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda bayıldı!

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