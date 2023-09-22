Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda bayıldı!

Esra Erol'da programına Batman'dan katılan Betül Yurulmaz aldatıldığını söyleyerek başarılı sunucudan yardım istedi.
Betül Hanım, 12 yıllık kocası Veysel Yurulmaz ile severek evlendiklerini, bir oğullarının olduğunu, evliliklerinin son yıllarda kötüye gittiğinden bahsetti.
Betül Hanım, "Kocam Veysel Yurulmaz'ı İstanbul'a çalışmaya yolladım Özge Çelik adında bir kadınla ilişkisi varmış. Özge ve kocamın ikiz bebekleri olmuş."
Veysel Bey'in ilişki yaşadığı Özge Çelik yayına bağlanarak, "Ben Veysel'e aşığım ayrılmayı düşünmüyorum. Veysel karısından boşanacak." diyerek tansiyonu yükseltti.