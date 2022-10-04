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ESRA EROL'DA GALERİ

DNA testi sonucuna göre...

Fatma'nın yaşadıkları herkesi şoke etti

GİRİŞ TARİHİ: 04.10.2022, 15:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.10.2022, 15:27
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DNA testi sonucuna göre...

Geçen sene Esra Erol'un programına katılan Fatma, yeni sezonda yaşadıklarıyla adeta herkesi şaşırttı.

DNA testi sonucuna göre...

Karı ve kocayı karşı karşıya getiren Esra Erol'da yaşananlar!

DNA testi sonucuna göre...

Geçen sene Esra Erol'un programına katılan engelli Fatma'nın yaşadıklarını tüm Türkiye konuşmuştu.

DNA testi sonucuna göre...

Fatma, çocuğunu doğurdu ama hiçbir şey istediği gibi gitmedi.

DNA testi sonucuna göre...

Esra Erol'dan yardım istemek için yayına annesiyle gelen Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı.

DNA testi sonucuna göre...

Anne Melahat, kızı Fatma'nın defalarca işkence gördüğünü iddia etti...

DNA testi sonucuna göre...

Fatma da ''Ahmet bana ihanet etti ve beni defarca dövdü'' dedi.

DNA testi sonucuna göre...

Fatma ve Ahmet olayında yeni iddialar ortaya atıldı... Fatma'nın bebeği Ahmet'ten mi?

DNA testi sonucuna göre...

DNA testi yaptırmayı kabul eden Ahmet stüdyoya gelmeyi kabul etti. Fatma ve Ahmet Esra Erol'un yardımıyla tek celsede boşandı!

DNA testi sonucuna göre...

DNA testi canlı yayında açıklandı! Fatma'nın bebeğinin babası Ahmet çıktı. Fatma yeni bir hayata başlayacağını, evine ve ailesine bakacağını söyleyerek yayından ayrıldı.

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