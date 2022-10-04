DNA testi sonucuna göre...

Geçen sene Esra Erol'un programına katılan Fatma, yeni sezonda yaşadıklarıyla adeta herkesi şaşırttı. Karı ve kocayı karşı karşıya getiren Esra Erol'da yaşananlar! Geçen sene Esra Erol'un programına katılan engelli Fatma'nın yaşadıklarını tüm Türkiye konuşmuştu. Fatma, çocuğunu doğurdu ama hiçbir şey istediği gibi gitmedi. Esra Erol'dan yardım istemek için yayına annesiyle gelen Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı. Anne Melahat, kızı Fatma'nın defalarca işkence gördüğünü iddia etti... Fatma da ''Ahmet bana ihanet etti ve beni defarca dövdü'' dedi. Fatma ve Ahmet olayında yeni iddialar ortaya atıldı... Fatma'nın bebeği Ahmet'ten mi? DNA testi yaptırmayı kabul eden Ahmet stüdyoya gelmeyi kabul etti. Fatma ve Ahmet Esra Erol'un yardımıyla tek celsede boşandı! DNA testi canlı yayında açıklandı! Fatma'nın bebeğinin babası Ahmet çıktı. Fatma yeni bir hayata başlayacağını, evine ve ailesine bakacağını söyleyerek yayından ayrıldı.