Eşine rest çekti: "Boşanmıyorum"

23 yaşında 2.5 aylık hamile Aleyna Ordukaya, eşi Volkan Ordukaya'nın kendisini terk ettiği gerekçesiyle başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.
Genç kadın, 1 yaşındaki bebeğini de devlet korumasına vermek zorunda kaldığını anlatarak gözyaşlarına boğuldu.
Karnında 2, 5 aylık bebeği bulunan Aleyna:"Kocam Volkan defalarca gitti, artık bıktım boşanmak istiyorum..." açıklamasında bulundu.
Küçük yaşlardan itibaren anne özlemi çeken Aleyna, sabika kaydı olduğu için iş bulamadığını söyledi.
"Annemi 22 yıl sonra buldum ama o da yüzüme bakmadı..." diyerek isyan eden Aleyna'nın yaşadıkları yürekleri sızlattı.
Canlı yayına katılan ve herkesin önünde eşine söz veren Volkan ile Aleyna arasında zaman zaman gerilim yükseldi.
Aleyna eşinin üzerine yürüdü. "Ben buraya boşanmaya değil, barışmaya geldim. Boşanmıyorum" diyen Volkan eşini ikna etmeye çalıştı.