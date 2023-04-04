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ESRA EROL'DA GALERİ

Eşine rest çekti: "Boşanmıyorum"

GİRİŞ TARİHİ: 04.04.2023, 17:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.04.2023, 17:59
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Eşine rest çekti: "Boşanmıyorum"

23 yaşında 2.5 aylık hamile Aleyna Ordukaya, eşi Volkan Ordukaya'nın kendisini terk ettiği gerekçesiyle başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.

Eşine rest çekti: "Boşanmıyorum"

Genç kadın, 1 yaşındaki bebeğini de devlet korumasına vermek zorunda kaldığını anlatarak gözyaşlarına boğuldu.

Eşine rest çekti: "Boşanmıyorum"

Karnında 2, 5 aylık bebeği bulunan Aleyna:"Kocam Volkan defalarca gitti, artık bıktım boşanmak istiyorum..." açıklamasında bulundu.

Eşine rest çekti: "Boşanmıyorum"

Yetkililerin yardımıyla otelde kalabilen Ordukaya çiftinin yaşadıkları pes artık dedirtti.

Eşine rest çekti: "Boşanmıyorum"

Küçük yaşlardan itibaren anne özlemi çeken Aleyna, sabika kaydı olduğu için iş bulamadığını söyledi.

Eşine rest çekti: "Boşanmıyorum"

"Annemi 22 yıl sonra buldum ama o da yüzüme bakmadı..." diyerek isyan eden Aleyna'nın yaşadıkları yürekleri sızlattı.

Eşine rest çekti: "Boşanmıyorum"

Canlı yayına katılan ve herkesin önünde eşine söz veren Volkan ile Aleyna arasında zaman zaman gerilim yükseldi.

Eşine rest çekti: "Boşanmıyorum"

Aleyna eşinin üzerine yürüdü. "Ben buraya boşanmaya değil, barışmaya geldim. Boşanmıyorum" diyen Volkan eşini ikna etmeye çalıştı.

Eşine rest çekti: "Boşanmıyorum"

Eşiyle barışmak istemeyen Aleyna "çocuğumun babası Volkan değil" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

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