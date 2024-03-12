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ESRA EROL'DA GALERİ

Günlerdir kayıp olan 3 çocuk annesini Esra Erol 10 dakikada buldu!

GİRİŞ TARİHİ: 12.03.2024, 15:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.03.2024, 16:03
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Günlerdir kayıp olan 3 çocuk annesini Esra Erol 10 dakikada buldu!

3 çocuk annesi Hülya Saraman 5 Mart 2024'te 5 yaşındaki kızını yanına alarak evden kaçtı. Abla Ayşe ve enişte Hüseyin, Hülya'yı aramak için stüdyoya geldi.

Günlerdir kayıp olan 3 çocuk annesini Esra Erol 10 dakikada buldu!

Ayşe Hanım, kız kardeşiyle aynı aileye gelin gittiklerini, ailedeki herkesin kardeşinin kaçışında kendisini suçladığını belirtti.

Günlerdir kayıp olan 3 çocuk annesini Esra Erol 10 dakikada buldu!

Esra Erol kaçıncı kaçışı olduğunu sordu. Ayşe Hanım 5 Mart'ın kardeşinin ikinci kaçışı olduğunu anlattı. Esra Erol Hülya Sarman ve 5 yaşındaki küçük kızını aradıklarını bilenlerin yayına ulaşmalarını istedi.

Günlerdir kayıp olan 3 çocuk annesini Esra Erol 10 dakikada buldu!

Esra Erol Hülya'nın Yusuf Aktaş adında birine kaçtığına dair ihbar geldiğini açıkladı. Yusuf Aktaş'ın fotoğrafı yayınlandı. Ayşe Hanım ve Hüseyin Bey, Yusuf'u tanımadıklarını söylediler.

Günlerdir kayıp olan 3 çocuk annesini Esra Erol 10 dakikada buldu!

Hülya'nın sosyal medyadaki "Sevda Grubuna" katıldığını, oralardan birileriyle tanıştığından şüphelendiklerini anlattı.

Günlerdir kayıp olan 3 çocuk annesini Esra Erol 10 dakikada buldu!

Esra Erol dakikalar içinde Hülya Saraman'ı buldu. Hülya başından beri boşanacağını söylediğini, kimsenin kendisini ciddiye almadığını belirtti.

Günlerdir kayıp olan 3 çocuk annesini Esra Erol 10 dakikada buldu!

Hülya Saraman Yusuf'a kaçtığını itiraf etti. Ağabey Hüseyin Bey, Yusuf Aktaş'ın çok yaşlı olduğunu, Hülya'nın yanına bile yakışmadığını belirtti.

Günlerdir kayıp olan 3 çocuk annesini Esra Erol 10 dakikada buldu!

Hülya Saraman'a diğer çocuklarını neden yanına almadığı soruldu. Hülya Hanım, 5 yaşındaki evladının kendisine çok düşkün olduğunu o yüzden onu yanına aldığını belirtti.

Günlerdir kayıp olan 3 çocuk annesini Esra Erol 10 dakikada buldu!

İlk kaçışından bahseden Hülya Saraman, kocasının kendisine şiddet uyguladığını bu yüzden evden kaçıp sığınma evine gittiğini anlattı. Bu kaçışının sebebini ise, eşinden soğuduğunu, ailesine boşanacağını söylediğini ama kimsenin kabul etmediğini, bunun üzerine Yusuf'a kaçtığını ifade etti.

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