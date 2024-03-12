Günlerdir kayıp olan 3 çocuk annesini Esra Erol 10 dakikada buldu!

3 çocuk annesi Hülya Saraman 5 Mart 2024'te 5 yaşındaki kızını yanına alarak evden kaçtı. Abla Ayşe ve enişte Hüseyin, Hülya'yı aramak için stüdyoya geldi.
Ayşe Hanım, kız kardeşiyle aynı aileye gelin gittiklerini, ailedeki herkesin kardeşinin kaçışında kendisini suçladığını belirtti.
Esra Erol kaçıncı kaçışı olduğunu sordu. Ayşe Hanım 5 Mart'ın kardeşinin ikinci kaçışı olduğunu anlattı. Esra Erol Hülya Sarman ve 5 yaşındaki küçük kızını aradıklarını bilenlerin yayına ulaşmalarını istedi.
Esra Erol Hülya'nın Yusuf Aktaş adında birine kaçtığına dair ihbar geldiğini açıkladı. Yusuf Aktaş'ın fotoğrafı yayınlandı. Ayşe Hanım ve Hüseyin Bey, Yusuf'u tanımadıklarını söylediler.
Hülya'nın sosyal medyadaki "Sevda Grubuna" katıldığını, oralardan birileriyle tanıştığından şüphelendiklerini anlattı.
Esra Erol dakikalar içinde Hülya Saraman'ı buldu. Hülya başından beri boşanacağını söylediğini, kimsenin kendisini ciddiye almadığını belirtti.
Hülya Saraman Yusuf'a kaçtığını itiraf etti. Ağabey Hüseyin Bey, Yusuf Aktaş'ın çok yaşlı olduğunu, Hülya'nın yanına bile yakışmadığını belirtti.
Hülya Saraman'a diğer çocuklarını neden yanına almadığı soruldu. Hülya Hanım, 5 yaşındaki evladının kendisine çok düşkün olduğunu o yüzden onu yanına aldığını belirtti.
İlk kaçışından bahseden Hülya Saraman, kocasının kendisine şiddet uyguladığını bu yüzden evden kaçıp sığınma evine gittiğini anlattı. Bu kaçışının sebebini ise, eşinden soğuduğunu, ailesine boşanacağını söylediğini ama kimsenin kabul etmediğini, bunun üzerine Yusuf'a kaçtığını ifade etti.