Esra Erol "çocuk gelin" skandalını ortaya çıkardı!

100 bin liraya satılan 14 yaşındaki Berfin'in ailesi canlı yayında gözaltına alındı! Hafta içi her gün ekranlara gelen Esra Erol'da, son bölümünde yürekleri burkan bir olaya tanıklık etti. Programa katılan anne Songül Hanım, kızı Berfin'in kaçırıldığını ve zorla evlendirildiğini iddia ederek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Ancak, program ilerledikçe ortaya çıkan gerçekler, izleyicileri adeta şok dalgalarına boğdu.
14 yaşındaki Berfin'in annesi Songül "Cuma Gezer, kızımı kaçırdı" diyerek, Esra Erol'dan yardım istedi. Songül Hanım'ın iddialarına göre, 15 yaşındaki kızı Berfin, kuzeni Cuma tarafından kaçırılmış ve zorla evlendirilmişti. Ancak, Cuma'nın amcasının stüdyoya getirdiği kanıtlar, bu iddiaları tamamen çürüttü.
Yayınlanan bir videoda, Berfin'in babası ve Cuma'nın akrabasının yer aldığı ve Berfin'in 100 bin TL karşılığında "satıldığı" iddia edildi. Bu şoke edici iddiaların ardından, Esra Erol ve ekibi derhal harekete geçerek Berfin'i bulmak için çalışmalara başladı. "Kız çocuklarının yeri okul sıralarıdır." diyen Esra Erol okula gitmesi gereken yaşta çalıştırılan, çocuk işçi yapılan ardından başlık parası için satılan Berfin ve onu kaçıran Cuma Gezer'in peşine düştü.
Tanıklar tek tek canlı yayına geldi. Herkes kendini aklamaya çalıştı. 14 yaşındaki Berfin'in babası Ahmet'in de bulunduğu "100 bin liraya satılma anlaşması görüntüsü stüdyoya bomba gibi düştü! Berfin'in ailesi, kızlarını sattıklarını inkar etse de Esra Erol gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Esra Erol'un bulduğu, Berfin'in babasının imzasının olduğu belge ve 100 bin liralık başlık parası dekontu herkesi şoke etti! Esra Erol, başlık parasının resmi kanıtını ve "çocuk gelin" belgelerini ortaya çıkardı.
Esra Erol'da programı ihbar kabul edildi, emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü Ekipleri stüdyoya geldi. Berfin'in annesi Songül, satılması için anlaşmaya aracılık eden Ali Öztürk, Cuma'nın amcası Turgut'u canlı yayında gözaltına aldı. 21. yüzyılda çocuklarını okula göndermek yerine satan aile ve skandala ortak olan isimler hakkında işlem başlatıldı. Şimdi akıllarda geriye tek bir soru kaldı. 100 bin TL'ye satılan Berfin ve onu kaçıran Cuma nerede? Esra Erol programda özellikle kız çocuklarına seslendi ve "Ben elimi size uzattım. Yalnız değilsiniz. 'Abla beni kurtar!' deyin yeter!" diyerek Türkiye'nin kanayan yarasının altını çizdi. Ve bu olayın peşini bırakmayacağını vurguladı.