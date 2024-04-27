Esra Erol "çocuk gelin" skandalını ortaya çıkardı!

Esra Erol'da programı ihbar kabul edildi, emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü Ekipleri stüdyoya geldi. Berfin'in annesi Songül, satılması için anlaşmaya aracılık eden Ali Öztürk, Cuma'nın amcası Turgut'u canlı yayında gözaltına aldı. 21. yüzyılda çocuklarını okula göndermek yerine satan aile ve skandala ortak olan isimler hakkında işlem başlatıldı. Şimdi akıllarda geriye tek bir soru kaldı. 100 bin TL'ye satılan Berfin ve onu kaçıran Cuma nerede? Esra Erol programda özellikle kız çocuklarına seslendi ve "Ben elimi size uzattım. Yalnız değilsiniz. 'Abla beni kurtar!' deyin yeter!" diyerek Türkiye'nin kanayan yarasının altını çizdi. Ve bu olayın peşini bırakmayacağını vurguladı.