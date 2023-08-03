Esra Erol fuhuş çetesini çökertti! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

atv'nin fenomen programı Esra Erol'da ekrana damga vurmaya devam ediyor. Arabulucu tavrı sayesinde binlerce aileyi yıkılmaktan kurtaran, birçok kadının ve çocuğun hayatına dokunarak onlara iyi bir hayat şansı sunmaya çalışan Esra Erol, yeni sezonda da atv'de farklı hayatları ekrana taşıyacak. Esra Erol'da yeni sezonuyla yakında atv ekranına gelecek.
Başarılı programcı Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Esra Erol'da geçtiğimiz sezonda yüzlerce konuyu çözüme kavuştururken bu olaylar içinde dikkat çekenlerden biri de Gaziantep'ten kaybolan Dilek'in başına gelenler oldu.
Herkesi gözyaşlarına boğan deprem felaketinin yaşandığı kentlerden olan Gaziantep'te yaşayan Dilek Bozkurt, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından evden kaçtı. Eşi Mehmet Bozkurt'un "Deprem eşimin psikolojisini bozdu" dediği olayın ardından inanılmaz gerçekler ortaya çıktı.
Dilek Bozkurt'la ilgili canlı yayına birçok ihbar geldiği ifade edilirken Esra Erol, genç kadının bulunduğu haberini verdi. Dilek'in İstanbul'da olduğunu söyleyen Esra Erol, genç kadınla ilgili gelişmeleri aktardı. Mehmet Bozkurt, gördüğü fotoğrafın ardından gözyaşı döktü.
Dilek'in özel bir durumu olduğunu aktaran Esra Erol, "Genç kızın bir engel durumu da var. O yüzden İstanbul'a tek başına gelebilir mi ondan emin değilim" sözlerini kullandı. Dilek'in yaşadığı iddia edilen eve giden Esra Erol'da ekibi genç kadının izini sürdü.
8 Şubat'ta ortadan kaybolan Dilek Bozkurt'un Nuran Adaş isimli bir kadının yanında olduğu ifade edildi. Nuran Adaş, yaşananların ardından Esra Erol'da stüdyosuna geldi. Nuran Adaş, "Dilek bana sığındı ama çocuklarım yanımda kalmasını istemedi" sözlerini kullandı. Bir emlakçı aracılığıyla Dilek'i kiraya yerleştirdiğini iddia eden Adaş, emlakçının ismini söylemek istemediğini söyledi.
Sonrasında Dilek'i Adem Kuruçay isimli bir kişiyle tanıştırdığını ifade eden Nuran Adaş, "Adem Kuruçay'ın akrabası olan emlakçı Dilek'e ev buldu" dedi. Nuran Adaş'la ilgili Esra Erol'da programına çok sayıda ihbar gelirken Adaş'ın çelişkili açıklamaları da devam etti.
Canlı yayına telefonla bağlanan Dilek, Nuran Adaş'ın kadın ticareti yaptığını iddia etti. Canlı yayında gösterilen mavi kapılı evde fuhuş yaptırdığı öne sürülen Adaş, iddiaları reddetti. Tüm süreci Nuran Adaş'ın planladığını anlatan Dilek Bozkurt, "Beni para karşılığı erkeklerle tanıştırıyordu" ifadelerini kullandı.
Mehmet Bozkurt, Esra Erol'da programına bağlanan eşine seslendi. Genç adam, "Dilek sen dönmek istiyor musun?" sorusunu yöneltirken beklediği yanıtı alamadı. Dilek, "Ben Muammer Koç'la mutluyum. İmam nikahımızı da kıydık, senden boşanınca resmi nikah da yapacağız" diye konuştu.