Esra Erol fuhuş çetesini çökertti! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dilek'in özel bir durumu olduğunu aktaran Esra Erol, "Genç kızın bir engel durumu da var. O yüzden İstanbul'a tek başına gelebilir mi ondan emin değilim" sözlerini kullandı. Dilek'in yaşadığı iddia edilen eve giden Esra Erol'da ekibi genç kadının izini sürdü.