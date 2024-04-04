Esra Erol'a katılan 'Dadı Meryem'in 8 yaşındaki Hasret'i öldürdüğü ortaya çıktı!

Damadının iddialarına yanıt vereren kayınpeder Şükrü, başlarda bu evliliğe onay vermediğini söyleyerek "Benim kızım beni ezip bununla evlendi. 15 yıl evlerine gitmedim. Ben yokken de bunlar kavga ediyordu. Bana telefon geldi. Kızımı dövdüğünü öğrendim" dedi.