Esra Erol'da akıl almaz olay...

Daha önce kadın ticareti yapmak suçundan hapis yatan ve denetimli serbetlik şartıyla bırakılan Nuran:"Emekliyim, yaşlı hasta bakıyorum..." dedi. O evde tanıştığı Muhammer'e gönlünü kaptırdığını belirten Dilek, eşine ve yuvasına dönmek istemedi.