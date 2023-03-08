ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ESRA EROL'DA GALERİ

Esra Erol'da akıl almaz olay...

GİRİŞ TARİHİ: 08.03.2023, 17:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.03.2023, 17:41
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Esra Erol'da akıl almaz olay...

Gaziantep'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Bozkurt,4 ay önce dünya evine girdiği 24 yaşındaki Dilek Bozkurt'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol'da akıl almaz olay...

Tüm ailesinin desteği ile evlendiğini belirten Bozkurt, eşinin evden kaçtığını anlattı.

Esra Erol'da akıl almaz olay...

Mehmet Bozkurt, aralarında yakın akrabalık bağı da bulunan Dilek'e 8 Şubat'tan bu yana ulaşamadığını söyledi.

Esra Erol'da akıl almaz olay...

Kayıp Dilek Bozkurt'u Esra Erol buldu. Muhammer Koç isimli bir şahsın yanında olduğunu söyleyen ve evine dönmek istemeyen Dilek'in yaşadıkları pes artık dedirtti.

Esra Erol'da akıl almaz olay...

Kadın ticareti yaptığı öne sürülen Nuran isimli kadının yanında olan Dilek'in yaşadıkları kan dondurdu.

Esra Erol'da akıl almaz olay...

İddialara göre Dilek Bozkurt, Nuran tarafından zorla tutuldu ve hapis hayatına mahkum edildi.

Esra Erol'da akıl almaz olay...

Daha önce kadın ticareti yapmak suçundan hapis yatan ve denetimli serbetlik şartıyla bırakılan Nuran:"Emekliyim, yaşlı hasta bakıyorum..." dedi. O evde tanıştığı Muhammer'e gönlünü kaptırdığını belirten Dilek, eşine ve yuvasına dönmek istemedi.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN