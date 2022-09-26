Esra Erol'da Cemile rüzgarı...

Ramazan Karaca'dan ayrılmak isteyen Cemile, kayınvalidesinden de rahatsızlığını farklı bir yolla ifade etti.
Kayınvalidesi Yıldız Karaca'nın taklidini yaparak dikkatleri üzerine çeken Cemile Karaca, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da ilgisiyle karşılaştı.
Programdaki söylemleri üzerinden tüm sosyal medya mecralarında yorumlar yapılan Cemile, 4 yıllık evliliğini bitirmeye kararlıydı.
Cemile Karaca, hareketleriyle ve farklı tavırlarıyla izleyenleri güldürürken hikayenin bir diğer tarafı ise herkesi derinden etkiledi.