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ESRA EROL'DA GALERİ

Esra Erol'da Cemile rüzgarı...

GİRİŞ TARİHİ: 26.09.2022, 17:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.09.2022, 17:48
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Esra Erol'da Cemile rüzgarı...

atv'nin merakla izlenen programı Esra Erol'da yine gündeme oturdu.

Esra Erol'da Cemile rüzgarı...

Esra Erol'da programına Kütahya'dan katılan Cemile Karaca, söyledikleriyle Türkiye'yi sarstı.

Esra Erol'da Cemile rüzgarı...

Cemile Karaca, "Kocam her kavgadan sonra beni çöp poşeti gibi annemin evine bırakıyor" dedi.

Esra Erol'da Cemile rüzgarı...

Yaşadığı zorlukları kendi üslubuyla dile getiren Cemile, eşinden boşanmak istediğini açıkladı.

Esra Erol'da Cemile rüzgarı...

Ramazan Karaca'dan ayrılmak isteyen Cemile, kayınvalidesinden de rahatsızlığını farklı bir yolla ifade etti.

Esra Erol'da Cemile rüzgarı...

Kayınvalidesi Yıldız Karaca'nın taklidini yaparak dikkatleri üzerine çeken Cemile Karaca, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının da ilgisiyle karşılaştı.

Esra Erol'da Cemile rüzgarı...

Programdaki söylemleri üzerinden tüm sosyal medya mecralarında yorumlar yapılan Cemile, 4 yıllık evliliğini bitirmeye kararlıydı.

Esra Erol'da Cemile rüzgarı...

Kocasıyla ve kayınvalidesiyle yaşadığı sorunları ekrana taşıyan Cemile'ye herkes destek oldu.

Esra Erol'da Cemile rüzgarı...

Cemile Karaca, hareketleriyle ve farklı tavırlarıyla izleyenleri güldürürken hikayenin bir diğer tarafı ise herkesi derinden etkiledi.

Esra Erol'da Cemile rüzgarı...

Cemile'nin yaşadığı zorlu hayat gözler önüne serilince genç kadın gözyaşlarını tutamadı.

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