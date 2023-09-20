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ESRA EROL'DA GALERİ

Esra Erol'da stüdyosu buz kesti: Sevgilimin üç eşi var!

GİRİŞ TARİHİ: 20.09.2023, 15:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.09.2023, 16:03
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Esra Erol'da stüdyosu buz kesti: Sevgilimin üç eşi var!

Esra Erol'da programına gözyaşları içinde katılan Nurhan Karakoç herkesi hayrete düşen hayat hikayesiyle gündeme damga vurdu.

Esra Erol'da stüdyosu buz kesti: Sevgilimin üç eşi var!

Sevgilisi Sinan Öndül'ün 3 eşi olduğunu ve kendisinin 8 aylık hamile olduğunu söyledi.

Esra Erol'da stüdyosu buz kesti: Sevgilimin üç eşi var!

Nurhan Karakoç, "Sinan bana 'Bekarım, eşimden ayrıyım, bir tane çocuğum var.' diyerek kendini tanıttı. Seni seviyorum, sensiz nefes alamıyorum" diyordu. "Beni bu laflara kandırdı." dedi.

Esra Erol'da stüdyosu buz kesti: Sevgilimin üç eşi var!

Nurhan Hanım, Sinan'dan şimdiye kadar 3 çocuk sahibi olduğunu, 4. çocuklarına hamile olduğunu ifade etti. Çocukları da kendi nüfusuna almadığını söyleyen Nurhan, "Sinan çocukları benden değil diyerek kabul etmedi. 2 çocuğumuzu evlatlık verdi bir çocuğum benimle yaşıyor" dedi.

Esra Erol'da stüdyosu buz kesti: Sevgilimin üç eşi var!

Bunlara rağmen Sinan'ı çok sevdiğini söyleyen Nurhan Hanım "Sinan Burcu adında bir kadınla birlikte üstelik kadın 4.5 aylık hamile." diyerek isyan etti.

Esra Erol'da stüdyosu buz kesti: Sevgilimin üç eşi var!

Yayına bağlanan ikinci sevgili Burcu ve Sinan'ın nikahlı eşi Dilek insanın ağzını açık bırakan açıklamalarda bulundu.

Esra Erol'da stüdyosu buz kesti: Sevgilimin üç eşi var!

Nikahlı eş Dilek, "Eşimin hayatında Nurhan ve Burcu'nun olduğunu biliyorum durumu kabullendim" dedi.

Esra Erol'da stüdyosu buz kesti: Sevgilimin üç eşi var!

Hayrete düşüren olaylar burada da son bulmadı. Nurhan'ın bebeğini evlat edinen aile yayına bağlanarak "Bize telefon ettiler çocuk vermek istediklerini söylediler" diyerek stüdyoyu buz kestirdi.

Esra Erol'da stüdyosu buz kesti: Sevgilimin üç eşi var!

Esra Erol gözyaşı döken Nurhan'a, "Hayatımıza giren insanlar bizi manipüle ederler, düşüncelerimizi sağlıksız hale getirirler ama bir kere yanlışı gördükten sonra kendimizle ilgili en doğru kararı vermemiz lazım. Hele söz konusu çocuksa. 'Çocuğundan vazgeç' diyorsa kartal olur asarsın" dedi.

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