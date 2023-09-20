Esra Erol'da stüdyosu buz kesti: Sevgilimin üç eşi var!

Esra Erol'da programına gözyaşları içinde katılan Nurhan Karakoç herkesi hayrete düşen hayat hikayesiyle gündeme damga vurdu.
Nurhan Karakoç, "Sinan bana 'Bekarım, eşimden ayrıyım, bir tane çocuğum var.' diyerek kendini tanıttı. Seni seviyorum, sensiz nefes alamıyorum" diyordu. "Beni bu laflara kandırdı." dedi.
Nurhan Hanım, Sinan'dan şimdiye kadar 3 çocuk sahibi olduğunu, 4. çocuklarına hamile olduğunu ifade etti. Çocukları da kendi nüfusuna almadığını söyleyen Nurhan, "Sinan çocukları benden değil diyerek kabul etmedi. 2 çocuğumuzu evlatlık verdi bir çocuğum benimle yaşıyor" dedi.
Bunlara rağmen Sinan'ı çok sevdiğini söyleyen Nurhan Hanım "Sinan Burcu adında bir kadınla birlikte üstelik kadın 4.5 aylık hamile." diyerek isyan etti.
Yayına bağlanan ikinci sevgili Burcu ve Sinan'ın nikahlı eşi Dilek insanın ağzını açık bırakan açıklamalarda bulundu.
Nikahlı eş Dilek, "Eşimin hayatında Nurhan ve Burcu'nun olduğunu biliyorum durumu kabullendim" dedi.
Hayrete düşüren olaylar burada da son bulmadı. Nurhan'ın bebeğini evlat edinen aile yayına bağlanarak "Bize telefon ettiler çocuk vermek istediklerini söylediler" diyerek stüdyoyu buz kestirdi.