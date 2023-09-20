Esra Erol'da stüdyosu buz kesti: Sevgilimin üç eşi var!

Nurhan Hanım, Sinan'dan şimdiye kadar 3 çocuk sahibi olduğunu, 4. çocuklarına hamile olduğunu ifade etti. Çocukları da kendi nüfusuna almadığını söyleyen Nurhan, "Sinan çocukları benden değil diyerek kabul etmedi. 2 çocuğumuzu evlatlık verdi bir çocuğum benimle yaşıyor" dedi.