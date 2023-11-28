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ESRA EROL'DA GALERİ

Esra Erol'daki Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı!

GİRİŞ TARİHİ: 28.11.2023, 15:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.11.2023, 15:10
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Esra Erol'daki Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı!

Esra Erol'da programındaki hikayesi ve yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Fatma, hepimizi ekran başına kilitlemişti.

Esra Erol'daki Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı!

Fatma'nın annesi Melahat, zihinsel engelli olan kızının kendisinden yaşça büyük Ahmet'e kaçtığını söylemişti.

Esra Erol'daki Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı!

Kuması ve eşiyle birlikte yaşayan Fatma, Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.

Esra Erol'daki Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı!

Ahmet'ten ayrılması yönünde tavsiyelere rağmen eve dönen ve hamile kalan Fatma'nın yaşadıkları kan dondurmuştu.

Esra Erol'daki Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı!

Sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayınlarda şiddet gördüğü belli olan Fatma, yaşadığı korkunç anları ve kimden şiddet gördüğünü Esra Erol'a anlatmıştı.

Esra Erol'daki Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı!

Fatma'nın o süreçte başına gelmeyen kalmamış, hem kumasıyla aynı evde yaşamış hem de zorla dilencilik yaptırılmıştı.

Esra Erol'daki Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı!

Ahmet ve Ahmet'in annesi tarafından şiddet gören Fatma'nın saçları kısacık kesilmişti.

Esra Erol'daki Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı!

Anne Melahat, kızının evine geri dönmesini isteyerek, "Ağlama dik dur. Ağlama kızım seni çok seviyorum" diye konuşmuştu.

Esra Erol'daki Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı!

Fatma ise, "Evime dönmek istemiyorum. Benim kanamam olduğu için hastaneye gittim. Hastanede kalmam gerekiyordu ama kalmadım. Bebeği düşürmedim. Annem yüzünden yuvam yıkılıyor" demişti.

Esra Erol'daki Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı!

Herkes Fatma'nın Ahmet'ten ayrılmasını beklerken o eve dönmüş ve bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

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