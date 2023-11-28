Esra Erol'daki Fatma'nın son hali görenleri şaşırttı!

Esra Erol'da programındaki hikayesi ve yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Fatma, hepimizi ekran başına kilitlemişti.
Fatma'nın annesi Melahat, zihinsel engelli olan kızının kendisinden yaşça büyük Ahmet'e kaçtığını söylemişti.
Kuması ve eşiyle birlikte yaşayan Fatma, Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.
Ahmet'ten ayrılması yönünde tavsiyelere rağmen eve dönen ve hamile kalan Fatma'nın yaşadıkları kan dondurmuştu.
Sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayınlarda şiddet gördüğü belli olan Fatma, yaşadığı korkunç anları ve kimden şiddet gördüğünü Esra Erol'a anlatmıştı.
Fatma'nın o süreçte başına gelmeyen kalmamış, hem kumasıyla aynı evde yaşamış hem de zorla dilencilik yaptırılmıştı.
Anne Melahat, kızının evine geri dönmesini isteyerek, "Ağlama dik dur. Ağlama kızım seni çok seviyorum" diye konuşmuştu.
Fatma ise, "Evime dönmek istemiyorum. Benim kanamam olduğu için hastaneye gittim. Hastanede kalmam gerekiyordu ama kalmadım. Bebeği düşürmedim. Annem yüzünden yuvam yıkılıyor" demişti.