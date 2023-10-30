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ESRA EROL'DA GALERİ

Esra Erol'u tehdit etti: Seni polise şikayet ederim!

GİRİŞ TARİHİ: 30.10.2023, 15:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.10.2023, 15:12
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Esra Erol'u tehdit etti: Seni polise şikayet ederim!

Zerda Ceren Ateş, "Kocam Ramazan Sakat tarafından terk edildim" diyerek Esra Erol'da programına başvurdu.

Esra Erol'u tehdit etti: Seni polise şikayet ederim!

Sosyal medyadan tanıştığı Ramazan Sakat'la evlendikten 1 ay sonra terk edildiğini söyleyen Zerda Ceren Ateş kocasına dön çağrısında bulundu.

Esra Erol'u tehdit etti: Seni polise şikayet ederim!

Ramazan Bey'in evlilikleri boyunca 10 kez evi terk ettiğini söyleyen Ateş "Boşanmak istiyormuş, boşanmasın ben onu çok seviyorum gelsin buraya onu alıp gideceğim." dedi.

Esra Erol'u tehdit etti: Seni polise şikayet ederim!

Ramazan Bey yayına katılarak eşini istemediğini Zerda'nın yüzüne şu acı sözlerle söyledi: "Seni sevmiyorum Zerda..."

Esra Erol'u tehdit etti: Seni polise şikayet ederim!

Ramazan Bey'in bu sözleriyle ikna olmayan Zerda Ceren Ateş stüdyoda eşi Ramazan'la görüşmek istedi.

Esra Erol'u tehdit etti: Seni polise şikayet ederim!

Esra Erol'un "Ramazan görüşmek isterse olur." sözleri üzerine sinirlenen Zerda, "Beni Ramazan'la görüştürmezseniz sizi polise şikayet ederim. Tüm aşıkları buluşturuyorsunuz beni Ramazan'a götürün." dedi.

Esra Erol'u tehdit etti: Seni polise şikayet ederim!

Esra Erol'a küsen Zerda, "Şimdi 112'yi arayarak Esra Ablamı şikayet edeceğim. Polise Ramazan ile beni barıştırmadı diyeceğim" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.

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