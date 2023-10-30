Esra Erol'u tehdit etti: Seni polise şikayet ederim!

Zerda Ceren Ateş, "Kocam Ramazan Sakat tarafından terk edildim" diyerek Esra Erol'da programına başvurdu.
Sosyal medyadan tanıştığı Ramazan Sakat'la evlendikten 1 ay sonra terk edildiğini söyleyen Zerda Ceren Ateş kocasına dön çağrısında bulundu.
Ramazan Bey'in evlilikleri boyunca 10 kez evi terk ettiğini söyleyen Ateş "Boşanmak istiyormuş, boşanmasın ben onu çok seviyorum gelsin buraya onu alıp gideceğim." dedi.
Ramazan Bey yayına katılarak eşini istemediğini Zerda'nın yüzüne şu acı sözlerle söyledi: "Seni sevmiyorum Zerda..."
Esra Erol'un "Ramazan görüşmek isterse olur." sözleri üzerine sinirlenen Zerda, "Beni Ramazan'la görüştürmezseniz sizi polise şikayet ederim. Tüm aşıkları buluşturuyorsunuz beni Ramazan'a götürün." dedi.