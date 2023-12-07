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Evli kadınları kaçırdığı iddia edilen adam Esra Erol'a damga vurdu!

GİRİŞ TARİHİ: 07.12.2023, 15:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.12.2023, 15:21
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Evli kadınları kaçırdığı iddia edilen adam Esra Erol'a damga vurdu!

Boşanmak üzere olduğu eşi Emel'in çocuklarıyla beraber başka birine kaçtığını öğrenen Sezgin, Esra Erol'da programına başvurdu.

Evli kadınları kaçırdığı iddia edilen adam Esra Erol'a damga vurdu!

Eşi Emel'in Adem Kumak'a kaçtığını öğrenen Sezgin çocuklarını isterken, canlı yayında ortaya atılan iddialar ise herkesi şoke etti.

Evli kadınları kaçırdığı iddia edilen adam Esra Erol'a damga vurdu!

2017 yılından beri eşi Sezgin'den boşanmaya çalıştığını söyleyen Emel, Adem'in çocuklarına babalık yaptığını söyledi.

Evli kadınları kaçırdığı iddia edilen adam Esra Erol'a damga vurdu!

Adem Yumak ile olmaktan mutlu olduğunu belirten Emel, eşinin çocuklarını almak için açığını aradığını, polise gidip şiddet iftirası attığını da iddia etti.

Evli kadınları kaçırdığı iddia edilen adam Esra Erol'a damga vurdu!

Sezgin'in söylediklerini yalanlayan Emel, asıl çocuklarına şiddet uygulayanın eşi olduğunu belirtti.

Evli kadınları kaçırdığı iddia edilen adam Esra Erol'a damga vurdu!

Darp raporu olduğunu söyleyen Emel, bir süre sığınma evinde kaldığını sonra da eşinin peşinin bırakmadığını anlattı.

Evli kadınları kaçırdığı iddia edilen adam Esra Erol'a damga vurdu!

Başka bir adama kaçmasının doğru olmadığını söyleyen Emel, mecbur kaldığı için Adem Kumak'ın yanına gittiğini açıkladı.

Evli kadınları kaçırdığı iddia edilen adam Esra Erol'a damga vurdu!

Emel'in Adem'den hamile olduğunu iddia eden Sezgin, "Test yapın, eşim hamile olabilir" dedi ve ortalık bir anda karıştı.

Evli kadınları kaçırdığı iddia edilen adam Esra Erol'a damga vurdu!

Canlı yayına çıkan Emel'e Adem'in eski eşinin akrabalarından uyarı dolu telefonlar gelirken, eski eş Hülya'nın halasının konuşmaları herkesi şoke etti.

Evli kadınları kaçırdığı iddia edilen adam Esra Erol'a damga vurdu!

Adem'in eski karısı Hülya'yı da kandırdığını söyleyen izleyici, "Hülya evliydi ve 2 çocuğu vardı. Zaten onlar kuzenlerdi, Adem Hülya'nın yuvasını bozdu. Ondan sonra gitti sattı birisine" dedi.

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