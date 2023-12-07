Evli kadınları kaçırdığı iddia edilen adam Esra Erol'a damga vurdu!

Boşanmak üzere olduğu eşi Emel'in çocuklarıyla beraber başka birine kaçtığını öğrenen Sezgin, Esra Erol'da programına başvurdu.
Eşi Emel'in Adem Kumak'a kaçtığını öğrenen Sezgin çocuklarını isterken, canlı yayında ortaya atılan iddialar ise herkesi şoke etti.
2017 yılından beri eşi Sezgin'den boşanmaya çalıştığını söyleyen Emel, Adem'in çocuklarına babalık yaptığını söyledi.
Adem Yumak ile olmaktan mutlu olduğunu belirten Emel, eşinin çocuklarını almak için açığını aradığını, polise gidip şiddet iftirası attığını da iddia etti.
Sezgin'in söylediklerini yalanlayan Emel, asıl çocuklarına şiddet uygulayanın eşi olduğunu belirtti.
Darp raporu olduğunu söyleyen Emel, bir süre sığınma evinde kaldığını sonra da eşinin peşinin bırakmadığını anlattı.
Başka bir adama kaçmasının doğru olmadığını söyleyen Emel, mecbur kaldığı için Adem Kumak'ın yanına gittiğini açıkladı.
Emel'in Adem'den hamile olduğunu iddia eden Sezgin, "Test yapın, eşim hamile olabilir" dedi ve ortalık bir anda karıştı.
Canlı yayına çıkan Emel'e Adem'in eski eşinin akrabalarından uyarı dolu telefonlar gelirken, eski eş Hülya'nın halasının konuşmaları herkesi şoke etti.