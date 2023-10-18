Evliyken sevgilisine üçüz bebek transferi yaptırdı!

İpek Hanım; 'Benden üçüz bebek istediğini söyledi. Kıbrıs'a gittim ve tüp bebek tedavisi için transfer yaptırdık. Hatta bu işlemi iki kere yaptırdık. Eşiyle boşanmak için üçüz bebek istediğini söyledi ben de kabul ettim' dedi.