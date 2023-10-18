Evliyken sevgilisine üçüz bebek transferi yaptırdı!

Evlenmek üzere olduğu nişanlısı Ömer Aksin'in evli ve çocuklu olduğunu öğrenen İpek Pekoğlu, Esra Erol'dan yardım istedi.
Nişanlısı Ömer Aksin'in, evli ve çocuklu olduğunu öğrendiğinde şoka girdiğini söyleyen İpek Pekoğlu, nişanlısının sürekli kendisini kandırdığını bir şekilde ikna ettiğini ve boşanacağını söyleyerek oyaladığını dile getirdi.
İpek Hanım düğün provası bile yaptıklarını gelinlik ve damatlık giyerek fotoğraf çekimi yaptıklarını ifade ederek görüntüleri canlı yayında paylaştı.
Ömer Bey canlı yayına bağlanarak, 'Sevgili olmam hataydı.Daha sonra İpek beni tehdit ettiği için ondan ayrılamadım. İpek'ten olan çocuğumdan DNA testi istedim' dedi.
İpek Hanım; 'Benden üçüz bebek istediğini söyledi. Kıbrıs'a gittim ve tüp bebek tedavisi için transfer yaptırdık. Hatta bu işlemi iki kere yaptırdık. Eşiyle boşanmak için üçüz bebek istediğini söyledi ben de kabul ettim' dedi.