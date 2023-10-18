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ESRA EROL'DA GALERİ

Evliyken sevgilisine üçüz bebek transferi yaptırdı!

GİRİŞ TARİHİ: 18.10.2023, 20:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.10.2023, 20:41
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Evliyken sevgilisine üçüz bebek transferi yaptırdı!

Evlenmek üzere olduğu nişanlısı Ömer Aksin'in evli ve çocuklu olduğunu öğrenen İpek Pekoğlu, Esra Erol'dan yardım istedi.

Evliyken sevgilisine üçüz bebek transferi yaptırdı!

Nişanlısı Ömer Aksin'in, evli ve çocuklu olduğunu öğrendiğinde şoka girdiğini söyleyen İpek Pekoğlu, nişanlısının sürekli kendisini kandırdığını bir şekilde ikna ettiğini ve boşanacağını söyleyerek oyaladığını dile getirdi.

Evliyken sevgilisine üçüz bebek transferi yaptırdı!

İpek Hanım düğün provası bile yaptıklarını gelinlik ve damatlık giyerek fotoğraf çekimi yaptıklarını ifade ederek görüntüleri canlı yayında paylaştı.

Evliyken sevgilisine üçüz bebek transferi yaptırdı!

Ömer Bey canlı yayına bağlanarak, 'Sevgili olmam hataydı.Daha sonra İpek beni tehdit ettiği için ondan ayrılamadım. İpek'ten olan çocuğumdan DNA testi istedim' dedi.

Evliyken sevgilisine üçüz bebek transferi yaptırdı!

İpek Hanım; 'Benden üçüz bebek istediğini söyledi. Kıbrıs'a gittim ve tüp bebek tedavisi için transfer yaptırdık. Hatta bu işlemi iki kere yaptırdık. Eşiyle boşanmak için üçüz bebek istediğini söyledi ben de kabul ettim' dedi.

Evliyken sevgilisine üçüz bebek transferi yaptırdı!

İpek Hanım'ın açıklamalarının ardından Ömer Aksin'in eşi Şeyma Hanım da canlı yayına bağlandı ve 'Balayındayken aldatıldığımı öğrendim. İpek'e kocamın peşini bırak diye yalvardım' dedi.

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