Fatma'nın derdi bitmiyor!

Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan Fatma'nın hayatındaki sorunlar bitmiyor. Annesi Melahat Oruç'un çabalarına rağmen Ahmet Kaymaz ile evlenen ve çocuk sahibi olan Fatma, yine gözyaşlarına hakim olamadı. Evlendikten sonra büyük bir pişmanlık yaşayan Fatma Kaymaz, yaşadıklarını Esra Erol'da anlattı. Esra Erol canlı yayınına annesi Melahat Oruç ile birlikte katılan Fatma, kocasıyla da karşı karşıya geldi. Fatma'nın suçlamalarına cevap veren Ahmet, Esra Erol'un sorularına yanıt vermekten kaçındı. Kaynanasının saçlarını kestiği Fatma, son olarak kumasıyla birlikte yaşamaya mecbur edildi. Ünay isimli bir kadınla ilişkisi olduğunu kabul eden Ahmet, sonrasında kendi sözlerini yalanladı. Fatma ise 'Yemin ederim Ünay ile Ahmet'i evde yakaladım' dedi. Fatma, 'Beni evde bırakıp kaç defa kadının yanına gitti. Herkes buna şahit' sözlerini kullandı. Anne Melahat Oruç, kızının hayatını kurtarması için büyük bir çaba verirken Fatma da anne olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini belirtti. Ahmet'in çocuklarına bakmadığını dile getiren Fatma, bebekle ilgili endişelerini de paylaştı. Melahat Oruç, kızının yeniden yanına dönmesinden duyduğu mutluluğu dile getirirken zaman zaman sinirlerine hakim olamadı. Fatma Kaymaz'ın kafasındaki yaralar da gündeme otururken bu yaraların sebebinin Ahmet olduğu iddia edildi. Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da atv'de.