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ESRA EROL'DA GALERİ

Fatma'nın derdi bitmiyor!

GİRİŞ TARİHİ: 29.09.2022, 15:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.09.2022, 16:11
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Fatma'nın derdi bitmiyor!

Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan Fatma'nın hayatındaki sorunlar bitmiyor.

Fatma'nın derdi bitmiyor!

Annesi Melahat Oruç'un çabalarına rağmen Ahmet Kaymaz ile evlenen ve çocuk sahibi olan Fatma, yine gözyaşlarına hakim olamadı.

Fatma'nın derdi bitmiyor!

Evlendikten sonra büyük bir pişmanlık yaşayan Fatma Kaymaz, yaşadıklarını Esra Erol'da anlattı.

Fatma'nın derdi bitmiyor!

Esra Erol canlı yayınına annesi Melahat Oruç ile birlikte katılan Fatma, kocasıyla da karşı karşıya geldi.

Fatma'nın derdi bitmiyor!

Fatma'nın suçlamalarına cevap veren Ahmet, Esra Erol'un sorularına yanıt vermekten kaçındı.

Fatma'nın derdi bitmiyor!

Kaynanasının saçlarını kestiği Fatma, son olarak kumasıyla birlikte yaşamaya mecbur edildi.

Fatma'nın derdi bitmiyor!

Ünay isimli bir kadınla ilişkisi olduğunu kabul eden Ahmet, sonrasında kendi sözlerini yalanladı.

Fatma'nın derdi bitmiyor!

Fatma ise "Yemin ederim Ünay ile Ahmet'i evde yakaladım" dedi.

Fatma'nın derdi bitmiyor!

Fatma, "Beni evde bırakıp kaç defa kadının yanına gitti. Herkes buna şahit" sözlerini kullandı.

Fatma'nın derdi bitmiyor!

Anne Melahat Oruç, kızının hayatını kurtarması için büyük bir çaba verirken Fatma da anne olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini belirtti.

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