ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ESRA EROL'DA GALERİ

Geçen sezonun unutulmaz olayları!

GİRİŞ TARİHİ: 25.08.2023, 16:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.08.2023, 16:28
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Geçen sezonun unutulmaz olayları!

atv'nin ekranının sevilen programı Esra Erol'da sezon boyunca birbirinden farklı hikayeleri ekrana taşıdı. O hikayelerin kahramanlarından biri olan Cemile ise hiçbir zaman hafızalardan silinmedi. Kendine has konuşma üslubu ve canının yanmasından dolayı sertleşen bakışlarıyla programın fenomen isimlerinden biri haline gelen Cemile'nin hayat öyküsü neydi?

Geçen sezonun unutulmaz olayları!

Başarılı programcı Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Esra Erol'da geçtiğimiz sezonda yüzlerce konuyu çözüme kavuştururken bu olaylar içinde dikkat çekenlerden biri de Gaziantep'ten kaybolan Dilek'in başına gelenler oldu.

Geçen sezonun unutulmaz olayları!

Herkesi gözyaşlarına boğan deprem felaketinin yaşandığı kentlerden olan Gaziantep'te yaşayan Dilek Bozkurt, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından evden kaçtı.

Geçen sezonun unutulmaz olayları!

Eşi Mehmet Bozkurt'un "Deprem eşimin psikolojisini bozdu" dediği olayın ardından inanılmaz gerçekler ortaya çıktı.

Geçen sezonun unutulmaz olayları!

Türkiye günlerce o haberle yatıp kalktı! 12 yaşındaki küçük bir kız çocuğunun kaybolmasıyla başlayan sürecin içinden birbirinden korkunç detaylar çıktı. Milyonlarca insan ekran başında gözyaşı dökerken stüdyoda da gergin bekleyiş vardı.

Geçen sezonun unutulmaz olayları!

Sürecin başından itibaren işin peşini sonuna kadar bırakmayacağını dile getiren Esra Erol, sözünde durdu. Başarılı programcı günlerce 12 yaşındaki küçük kız çocuğunu ararken yüzlerce ihbar tek tek değerlendirildi.

Geçen sezonun unutulmaz olayları!

Küçük kızı 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in alıkoyduğu ortaya çıkarken gün yüzüne çıkan detaylar anne Ayşegül'ün de cezaevine gitmesine neden oldu.

Geçen sezonun unutulmaz olayları!

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan olayda beklenen haber geldi! 12 yaşındaki küçük kızı kaçıran Fatih Mehmet Dinç tutuklandı.

Geçen sezonun unutulmaz olayları!

Fatih Mehmet Dinç'in yanı sıra mahkemeye sevk edilen anne Ayşegül Uğur ve onun sevgilisi Murat Kol da tutuklandı.

Geçen sezonun unutulmaz olayları!

Esra Erol'un programına katılan Turgay ile Damla kaçarak evlendikleri için ailelerinin kendilerini affetmelerini istedi.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN