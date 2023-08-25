Geçen sezonun unutulmaz olayları!

atv'nin ekranının sevilen programı Esra Erol'da sezon boyunca birbirinden farklı hikayeleri ekrana taşıdı. O hikayelerin kahramanlarından biri olan Cemile ise hiçbir zaman hafızalardan silinmedi. Kendine has konuşma üslubu ve canının yanmasından dolayı sertleşen bakışlarıyla programın fenomen isimlerinden biri haline gelen Cemile'nin hayat öyküsü neydi?
Başarılı programcı Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Esra Erol'da geçtiğimiz sezonda yüzlerce konuyu çözüme kavuştururken bu olaylar içinde dikkat çekenlerden biri de Gaziantep'ten kaybolan Dilek'in başına gelenler oldu.
Herkesi gözyaşlarına boğan deprem felaketinin yaşandığı kentlerden olan Gaziantep'te yaşayan Dilek Bozkurt, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından evden kaçtı.
Eşi Mehmet Bozkurt'un "Deprem eşimin psikolojisini bozdu" dediği olayın ardından inanılmaz gerçekler ortaya çıktı.
Türkiye günlerce o haberle yatıp kalktı! 12 yaşındaki küçük bir kız çocuğunun kaybolmasıyla başlayan sürecin içinden birbirinden korkunç detaylar çıktı. Milyonlarca insan ekran başında gözyaşı dökerken stüdyoda da gergin bekleyiş vardı.
Sürecin başından itibaren işin peşini sonuna kadar bırakmayacağını dile getiren Esra Erol, sözünde durdu. Başarılı programcı günlerce 12 yaşındaki küçük kız çocuğunu ararken yüzlerce ihbar tek tek değerlendirildi.
Küçük kızı 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in alıkoyduğu ortaya çıkarken gün yüzüne çıkan detaylar anne Ayşegül'ün de cezaevine gitmesine neden oldu.
Türkiye'yi gözyaşlarına boğan olayda beklenen haber geldi! 12 yaşındaki küçük kızı kaçıran Fatih Mehmet Dinç tutuklandı.
Fatih Mehmet Dinç'in yanı sıra mahkemeye sevk edilen anne Ayşegül Uğur ve onun sevgilisi Murat Kol da tutuklandı.