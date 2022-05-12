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ESRA EROL'DA GALERİ

Gelen mesajın anlamı ne? “Kimsenin yüzüne bakamam…”

GİRİŞ TARİHİ: 12.05.2022, 11:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.05.2022, 11:03
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Gelen mesajın anlamı ne? “Kimsenin yüzüne bakamam…”

Ersin kardeşi Sera ile karşı karşıya gelecek.

Gelen mesajın anlamı ne? “Kimsenin yüzüne bakamam…”

3 çocuğuyla Savaş'a kaçan Sera'yı Esra Erol buldu...

Gelen mesajın anlamı ne? “Kimsenin yüzüne bakamam…”

Ağabeyi kardeşine seslendi.

Gelen mesajın anlamı ne? “Kimsenin yüzüne bakamam…”

Ersin, Sera'ya Savaş'ı bırakmasını ve eve dönmesini söyledi.

Gelen mesajın anlamı ne? “Kimsenin yüzüne bakamam…”

Canlı yayında büyük yüzleşme gerçekleşti.

Gelen mesajın anlamı ne? “Kimsenin yüzüne bakamam…”

Kocamdan boşanıp Savaş ile evleceğim diyen Sera'dan şok sözler...

Gelen mesajın anlamı ne? “Kimsenin yüzüne bakamam…”

Kocası Sera'ya nasıl davranıyordu?

Gelen mesajın anlamı ne? “Kimsenin yüzüne bakamam…”

Canlı yayında anlattı...

Gelen mesajın anlamı ne? “Kimsenin yüzüne bakamam…”

Kocam bana asla iltifat etmez, seni seviyorum demez.

Gelen mesajın anlamı ne? “Kimsenin yüzüne bakamam…”

Kocası Özgür canlı yayında iddiaları yanıtlıyor...

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