Gelen mesajın anlamı ne? “Kimsenin yüzüne bakamam…”

Ersin kardeşi Sera ile karşı karşıya gelecek. 3 çocuğuyla Savaş'a kaçan Sera'yı Esra Erol buldu... Ağabeyi kardeşine seslendi. Ersin, Sera'ya Savaş'ı bırakmasını ve eve dönmesini söyledi. Canlı yayında büyük yüzleşme gerçekleşti. Kocamdan boşanıp Savaş ile evleceğim diyen Sera'dan şok sözler... Kocası Sera'ya nasıl davranıyordu? Canlı yayında anlattı... Kocam bana asla iltifat etmez, seni seviyorum demez. Kocası Özgür canlı yayında iddiaları yanıtlıyor... Özgür hakkındaki iddiaları yalanladı. Sera'nın annesi canlı yayında... Bir anneden yürek burkan sözler... Kızım bize bunu nasıl yaptın?