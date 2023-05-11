Hakan'ın vazgeçemediği aşk...

Hakan, "Karım yaptıkları için pişman olacak" ifadelerini kullanırken canlı yayına Muhammed'le ilgili ihbarlar geldi. Bursa'da daha önce okuldan bir kız kaçırma girişiminde bulunduğu öne sürülen Muhammed, "O yaşlarda kızım var, ben böyle bir şeyi nasıl yapabilirim" diye konuştu.