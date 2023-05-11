Hakan'ın vazgeçemediği aşk...

Esra Erol'da dikkatleri üzerine çeken Esma - Hakan konusunda sona gelindi. Kocası Hakan Öğmenoğlu'nu aldattığını Esra Erol canlı yayınında itiraf eden Esma, gerçekleri anlattı. Kocası Hakan ise ihanete rağmen çok sevdiği eşinden vazgeçmedi.
Sosyal medyada tanıştığı Muhammet isimli bir kişiyle ilişki yaşadığını ifade eden Esma, yaşananlarla ilgili kocası Hakan'ı suçladı.
Esma'yı sevdiğini belirten Hakan ise eşinden boşanmak istemediğini söyledi. Karısına çağrı yapan Hakan, "Gel buradan gidelim, ben her şeyi unutmaya hazırım" ifadelerini kullandı."
Hakan, "Karım yaptıkları için pişman olacak" ifadelerini kullanırken canlı yayına Muhammed'le ilgili ihbarlar geldi. Bursa'da daha önce okuldan bir kız kaçırma girişiminde bulunduğu öne sürülen Muhammed, "O yaşlarda kızım var, ben böyle bir şeyi nasıl yapabilirim" diye konuştu.
Telefonda konuşan kişinin kendisine komplo kurduğunu belirten Muhammed, "Kesin bu komplonun arkasında annem var. Ondan her şey beklenir" dedi. Annesinin gaddar biri olduğunu dile getiren Muhammed, "Bu asılsız bir ihbardır" sözlerini kullandı.
Tüm yaşananlara ve kocasının 'geri dön' çağrılarına rağmen boşanmak istediğini ifade eden Esma'nın hayatında farklı kişilerin de olduğu ortaya çıktı. Esra Erol'un 'Ayhan kim' sorusunu yanıtsız bırakan Esma, Muhammed'in yanına gideceğini söyledi. Hakan, "Benden boşan ama senin pisliğe sürüklenmene izin vermeyeceğim" diye konuştu.
"Gittiğinden beri acılar içindeyim" ifadelerini kullanan Hakan, artık geri dönse de kabul etmeyeceğini vurguladı.
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