canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
9
BİLDİRİMLER
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - Sezon Finali
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman - Sezon Finali
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
ESRA EROL'DA GALERİ

‘’Karım kendi kendini döverdi’’ Evleri neden boks ringine döndü?

GİRİŞ TARİHİ: 12.06.2024, 16:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.06.2024, 16:16
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
‘’Karım kendi kendini döverdi’’ Evleri neden boks ringine döndü?

19 yaşındaki iki çocuk annesi İlayda Deligöz, kocası ve kaynanasından şiddet gördüğü için ve buna bir son vermek için Esra Erol'a geldiğini söyledi.

‘’Karım kendi kendini döverdi’’ Evleri neden boks ringine döndü?

İddiaların odağındaki koca Haydar Deligöz da stüdyoya geldi. Haydar Deligöz eşinin parmağını kırmadığını ve şiddet uygulamadığını söyleyerek iddiaları yalanladı.

‘’Karım kendi kendini döverdi’’ Evleri neden boks ringine döndü?

Esra Erol dün İlayda'nın "Kocam beni neredeyse çarşafa sokacaktı" dediğini belirtti.

‘’Karım kendi kendini döverdi’’ Evleri neden boks ringine döndü?

Haydar Deligöz, "Kimseyi zorla kapatmak, kılık kıyafetine karışmak gibi bir durumumuz yok" diyerek usturuplu bir şekilde giyinmekten bahsetti.

‘’Karım kendi kendini döverdi’’ Evleri neden boks ringine döndü?

Haydar Deligöz karısının evi temizlemediği için kendisini dövdüğünü ve hakaret ettiğini kabul etti.

‘’Karım kendi kendini döverdi’’ Evleri neden boks ringine döndü?

Haydar Deligöz karısının psikolojisinin iyi olmadığını, çocuğunu düşürmek için yetinmeyip hap içtiğini söyledi.

‘’Karım kendi kendini döverdi’’ Evleri neden boks ringine döndü?

İlayda Deligöz bebeğini başından beri istemediğini bu yüzden hap kullandığını itiraf etti.

‘’Karım kendi kendini döverdi’’ Evleri neden boks ringine döndü?

İlayda Deligöz "kocam bana şiddet uyguladığında ben de onu dövdüm" diyerek şiddeti kabul etti.

‘’Karım kendi kendini döverdi’’ Evleri neden boks ringine döndü?

Yayına bağlanan İlayda Deligöz'ün annesi, Haydar'ın kötü bir koca olduğunu, torunlarına kendisinin baktığını anlattı.

‘’Karım kendi kendini döverdi’’ Evleri neden boks ringine döndü?

Esra Erol "Kızınızın barışmalarını mı yoksa boşanmalarını mı destekliyorsunuz?" diye sordu.

DİĞER GALERİLER
ARAMA
CANLI YAYIN