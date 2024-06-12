‘’Karım kendi kendini döverdi’’ Evleri neden boks ringine döndü?

19 yaşındaki iki çocuk annesi İlayda Deligöz, kocası ve kaynanasından şiddet gördüğü için ve buna bir son vermek için Esra Erol'a geldiğini söyledi.
İddiaların odağındaki koca Haydar Deligöz da stüdyoya geldi. Haydar Deligöz eşinin parmağını kırmadığını ve şiddet uygulamadığını söyleyerek iddiaları yalanladı.
Haydar Deligöz, "Kimseyi zorla kapatmak, kılık kıyafetine karışmak gibi bir durumumuz yok" diyerek usturuplu bir şekilde giyinmekten bahsetti.
Haydar Deligöz karısının psikolojisinin iyi olmadığını, çocuğunu düşürmek için yetinmeyip hap içtiğini söyledi.
Yayına bağlanan İlayda Deligöz'ün annesi, Haydar'ın kötü bir koca olduğunu, torunlarına kendisinin baktığını anlattı.