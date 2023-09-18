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ESRA EROL'DA GALERİ

Karısını ve çocuklarını kurtarmak için geldi hayatının şokunu yaşadı!

GİRİŞ TARİHİ: 18.09.2023, 16:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.09.2023, 17:59
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Karısını ve çocuklarını kurtarmak için geldi hayatının şokunu yaşadı!

Esra Erol'da programına katılan Ahmet Alaca, karısı Yeliz Alaca için başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.

Karısını ve çocuklarını kurtarmak için geldi hayatının şokunu yaşadı!

10 senelik eşi Yeliz ve çocuklarının Serdar tarafından kaçırıldığını söyleyen Ahmet "Eşimle aramızın bozuk olduğu dönemde Yeliz, sosyal medyadan Serdar ile tanışıp konuşmuş. Karımla barıştıktan sonra Serdar eşimin peşini bırakmadı" dedi.

Karısını ve çocuklarını kurtarmak için geldi hayatının şokunu yaşadı!

"Eşim Serdar'ın yanına gitmeden önce not bıraktı. Nota, 'Herkesten her şey için özür dilerim ama bunu yapmak zorundayım sizler için...' yazmış. Okuyunca anladım ki karım tehditle götürüldü" sözlerini kullanan Ahmet Alaca, eşinin gitmeye zorlandığını öne sürdü.

Karısını ve çocuklarını kurtarmak için geldi hayatının şokunu yaşadı!

Esra Erol'da canlı yayınna Ahmet'in eşi Yeliz ve Serdar bağlandı. İkilinin bağlanmasıyla işin rengi bir anda değişti.

Karısını ve çocuklarını kurtarmak için geldi hayatının şokunu yaşadı!

Yeliz, "Kendi isteğimle Serdar'ın yanındayım" sözleriyle eşi Ahmet'i şoke etti.

Karısını ve çocuklarını kurtarmak için geldi hayatının şokunu yaşadı!

Ahmet'in ısrarla "Tehdit ediliyorsan seni kurtaracağım" sözlerine aldırmayan Yeliz Alaca, "Ben Serdar ile mutluyum senden boşanacağım" diyerek eşini yıktı.

Karısını ve çocuklarını kurtarmak için geldi hayatının şokunu yaşadı!

Neye uğradığını şaşıran Ahmet Alaca, karısını kurtarma ümidiyle geldiği programda gerçeklerle yüzleşti.

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