Karısını ve çocuklarını kurtarmak için geldi hayatının şokunu yaşadı!

"Eşim Serdar'ın yanına gitmeden önce not bıraktı. Nota, 'Herkesten her şey için özür dilerim ama bunu yapmak zorundayım sizler için...' yazmış. Okuyunca anladım ki karım tehditle götürüldü" sözlerini kullanan Ahmet Alaca, eşinin gitmeye zorlandığını öne sürdü.