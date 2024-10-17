Kayıp Fatih Aydın’ın gizemli kayboluşu Esra Erol’da

Fatih Aydın, 100 gün önce babası Mahmut Aydın ile yaşadığı bir tartışmanın ardından 7 Temmuz tarihinden itibaren kayboldu. Ailesi, kaybolan oğullarını bulmak için "Esra Erol'da"ya başvurdu.
Fatih Aydın'ın telefon kayıtlarının silinmesi ve ailesinin olayla ilgili bazı bilgileri gizlediğine dair iddialar bulunuyordu.
Esra Erol, anne Rabia Aydın ve diğer aile üyelerine gizledikleri bir şey olup olmadığını sorsa da henüz somut bir sonuca ulaşılamadı.
16 Ekim tarihli yayında, canlı yayında bağlanılan muhabirin aktardığına göre, Gayrettepe Şube Müdürlüğü önünden şu bilgiler geldi: "Dünden beri burada hareketli dakikalar yaşandığını söyleyebiliriz. Bugün Rabia Aydın ifadeye çağrıldı."
Baba Mahmut Aydın'ın ifadeye çağrıldığını aktaran muhabir, "Babanın ifadeye çağrılma sebebi, Fatih kaybolmadan önce onunla şiddetli bir kavga yapmış olması. Babanın ifadesi oldukça uzundu." diye kaydetti.
Aydın ailesinin yaşadığı bölgeden yayına bağlanan bir diğer muhabir, "Babanın arkadaşı Fırat adlı kişi, Çarşamba günü saat 8-9 sıralarında Fatih Aydın'ı gördüğünü ve ona seslendiğini iddia etti.
Babaya bir görüntü gösterildiğini söyleyen muhabir, "Baba o görüntüde net şekilde bu kişinin Fatih Aydın olduğunu söyledi. Ancak annenin gösterilen görüntüde bu kişinin Fatih Aydın olmadığını söyledi" diye belirtti.