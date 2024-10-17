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ESRA EROL'DA

Kayıp Fatih Aydın’ın gizemli kayboluşu Esra Erol’da

GİRİŞ TARİHİ: 17.10.2024, 14:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.10.2024, 14:43
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Kayıp Fatih Aydın’ın gizemli kayboluşu Esra Erol’da

Fatih Aydın, 100 gün önce babası Mahmut Aydın ile yaşadığı bir tartışmanın ardından 7 Temmuz tarihinden itibaren kayboldu. Ailesi, kaybolan oğullarını bulmak için "Esra Erol'da"ya başvurdu.

Kayıp Fatih Aydın’ın gizemli kayboluşu Esra Erol’da

Fatih Aydın'ın telefon kayıtlarının silinmesi ve ailesinin olayla ilgili bazı bilgileri gizlediğine dair iddialar bulunuyordu.

Kayıp Fatih Aydın’ın gizemli kayboluşu Esra Erol’da

Esra Erol, anne Rabia Aydın ve diğer aile üyelerine gizledikleri bir şey olup olmadığını sorsa da henüz somut bir sonuca ulaşılamadı.

Kayıp Fatih Aydın’ın gizemli kayboluşu Esra Erol’da

16 Ekim tarihli yayında, canlı yayında bağlanılan muhabirin aktardığına göre, Gayrettepe Şube Müdürlüğü önünden şu bilgiler geldi: "Dünden beri burada hareketli dakikalar yaşandığını söyleyebiliriz. Bugün Rabia Aydın ifadeye çağrıldı."

Kayıp Fatih Aydın’ın gizemli kayboluşu Esra Erol’da

Baba Mahmut Aydın'ın ifadeye çağrıldığını aktaran muhabir, "Babanın ifadeye çağrılma sebebi, Fatih kaybolmadan önce onunla şiddetli bir kavga yapmış olması. Babanın ifadesi oldukça uzundu." diye kaydetti.

Kayıp Fatih Aydın’ın gizemli kayboluşu Esra Erol’da

Aydın ailesinin yaşadığı bölgeden yayına bağlanan bir diğer muhabir, "Babanın arkadaşı Fırat adlı kişi, Çarşamba günü saat 8-9 sıralarında Fatih Aydın'ı gördüğünü ve ona seslendiğini iddia etti.

Kayıp Fatih Aydın’ın gizemli kayboluşu Esra Erol’da

Ancak oradaki kamera görüntülerine baktığımızda Fatih'e benzeyen bir şahıs göremedik" dedi.

Kayıp Fatih Aydın’ın gizemli kayboluşu Esra Erol’da

Babaya bir görüntü gösterildiğini söyleyen muhabir, "Baba o görüntüde net şekilde bu kişinin Fatih Aydın olduğunu söyledi. Ancak annenin gösterilen görüntüde bu kişinin Fatih Aydın olmadığını söyledi" diye belirtti.

Kayıp Fatih Aydın’ın gizemli kayboluşu Esra Erol’da

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.00'da atv'de.

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