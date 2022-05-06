Kocasının eski karısı kuması oldu

Büyük yüzleşme... Ali ve eski karısı Fatma, şimdiki karısı Adalet'e hesap sormaya geliyor. Canlı yayında büyük yüzleşme! Adalet'in kocası Ali stüdyoya geldi. Karı koca karşılıklı iddialarını sıraladı... ''Kocam, eski karısı Fatma ile yaşıyor'' diyen Adalet Hanım doğru mu söylüyor? Fatma Günay bu iddialara ne diyecek? Ali'nin eski karısı Fatma geliyor... Adalet Hanım'dan herkesi şoke edecek o iddia... ''Kocam Ali, eski karısı Fatma'ya kuma olmamı istedi'' Birbirinden sürekli şikayet eden çift canlı yayında yüzleşiyor. Fatma canlı yayında... Adalet, kocası Ali ve Ali'nin eski karısı Fatma ile karşı karşıya... Ali, Adalet'i tehdit etti mi? Çocuklarını göstermiyor mu? Çocuklarına bakıcı olarak eski eşi Fatma'yı getiren Ali'den şok sözler! Adalet, 4 yıl sonra çocuklarını ilk kez görecek...