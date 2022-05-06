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Kocasının eski karısı kuması oldu

GİRİŞ TARİHİ: 06.05.2022, 14:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.05.2022, 14:09
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Kocasının eski karısı kuması oldu

Büyük yüzleşme...

Kocasının eski karısı kuması oldu

Ali ve eski karısı Fatma, şimdiki karısı Adalet'e hesap sormaya geliyor.

Kocasının eski karısı kuması oldu

Canlı yayında büyük yüzleşme!

Kocasının eski karısı kuması oldu

Adalet'in kocası Ali stüdyoya geldi.

Kocasının eski karısı kuması oldu

Karı koca karşılıklı iddialarını sıraladı...

Kocasının eski karısı kuması oldu

''Kocam, eski karısı Fatma ile yaşıyor'' diyen Adalet Hanım doğru mu söylüyor?

Kocasının eski karısı kuması oldu

Fatma Günay bu iddialara ne diyecek?

Kocasının eski karısı kuması oldu

Ali'nin eski karısı Fatma geliyor...

Kocasının eski karısı kuması oldu

Adalet Hanım'dan herkesi şoke edecek o iddia...

Kocasının eski karısı kuması oldu

''Kocam Ali, eski karısı Fatma'ya kuma olmamı istedi''

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