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ESRA EROL'DA GALERİ

Mertcan'ın annesini bulma hikayesi Türkiye'yi ekrana kilitledi!

GİRİŞ TARİHİ: 15.12.2023, 22:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.12.2023, 22:58
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Mertcan'ın annesini bulma hikayesi Türkiye'yi ekrana kilitledi!

Dedesi tarafından büyütülen Mertcan Hazer yıllardır görmediği annesi Ayten Akın'ı aramak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Mertcan'ın annesini bulma hikayesi Türkiye'yi ekrana kilitledi!

Annesi ve babası boşandıktan sonra dedesi tarafından büyütülen Mertcan "Annemin kokusunu çok özledim." diyerek yürekleri sızlattı.

Mertcan'ın annesini bulma hikayesi Türkiye'yi ekrana kilitledi!

Esra Erol Mertcan'ın annesini buldu. Yayına bağlanan Ayten Hanım babasının Mertcan'ı kaçırdığını oğlunu çok aradığını dile getirdi.

Mertcan'ın annesini bulma hikayesi Türkiye'yi ekrana kilitledi!

Gözyaşlarına boğulan Mertcan "Anne seni çok seviyorum." diyerek haykırdı. Oğlunu görmeye geleceğini söyleyen Ayten Hanım yayına gelmedi.

Mertcan'ın annesini bulma hikayesi Türkiye'yi ekrana kilitledi!

Gözyaşlarına boğulan Mertcan, "Düştüm kalkamıyorum. Demek ki annem diğer çocuklarıyla avunmuş" diyerek herkesin yüreğini yaktı.

Mertcan'ın annesini bulma hikayesi Türkiye'yi ekrana kilitledi!

Bugünkü yayında ise korkunç gerçek ortaya çıktı.

Mertcan'ın annesini bulma hikayesi Türkiye'yi ekrana kilitledi!

Yayına bağlanan kişinin aslında annesi olmadığı. Üvey babasının, bir akrabasını Mertcan'ın annesi gibi yayına bağlatıp konuşturduğu ortaya çıktı. Annesinin 2 aylık hamile olduğu ve Mertcan'la irtibata geçmek istemediği acı gerçeği gün yüzüne çıktı.

Mertcan'ın annesini bulma hikayesi Türkiye'yi ekrana kilitledi!

"Tükendim" diyen Mertcan'a Esra Erol'un bir sürprizi vardı.

Mertcan'ın annesini bulma hikayesi Türkiye'yi ekrana kilitledi!

Sevgilisi Dilara yayına gelerek Mertcan'a destek oldu. "Kimse yoksa ben yanındayım" diyen Dilara'nın sözleri 'aşk yaraları sardı' dedirtti.

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