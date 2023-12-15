Mertcan'ın annesini bulma hikayesi Türkiye'yi ekrana kilitledi!

Dedesi tarafından büyütülen Mertcan Hazer yıllardır görmediği annesi Ayten Akın'ı aramak için Esra Erol'dan yardım istedi.
Annesi ve babası boşandıktan sonra dedesi tarafından büyütülen Mertcan "Annemin kokusunu çok özledim." diyerek yürekleri sızlattı.
Esra Erol Mertcan'ın annesini buldu. Yayına bağlanan Ayten Hanım babasının Mertcan'ı kaçırdığını oğlunu çok aradığını dile getirdi.
Gözyaşlarına boğulan Mertcan "Anne seni çok seviyorum." diyerek haykırdı. Oğlunu görmeye geleceğini söyleyen Ayten Hanım yayına gelmedi.
Gözyaşlarına boğulan Mertcan, "Düştüm kalkamıyorum. Demek ki annem diğer çocuklarıyla avunmuş" diyerek herkesin yüreğini yaktı.
Yayına bağlanan kişinin aslında annesi olmadığı. Üvey babasının, bir akrabasını Mertcan'ın annesi gibi yayına bağlatıp konuşturduğu ortaya çıktı. Annesinin 2 aylık hamile olduğu ve Mertcan'la irtibata geçmek istemediği acı gerçeği gün yüzüne çıktı.
Sevgilisi Dilara yayına gelerek Mertcan'a destek oldu. "Kimse yoksa ben yanındayım" diyen Dilara'nın sözleri 'aşk yaraları sardı' dedirtti.