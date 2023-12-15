Mertcan'ın annesini bulma hikayesi Türkiye'yi ekrana kilitledi!

Yayına bağlanan kişinin aslında annesi olmadığı. Üvey babasının, bir akrabasını Mertcan'ın annesi gibi yayına bağlatıp konuşturduğu ortaya çıktı. Annesinin 2 aylık hamile olduğu ve Mertcan'la irtibata geçmek istemediği acı gerçeği gün yüzüne çıktı.