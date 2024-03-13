‘Sesine aşık oldum’ dedi 310 bin TL dolandırıldı!

Yasemin Bağcı, iki aylık sevgilisi Mehmet Ali Erdoğan tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek stüdyoya geldi.
Mehmet Ali Erdoğan'la Facebook'tan tanıştıklarını anlatan Yasemin Bağcı, 310 bin lira dolandırıldığını anlattı.
Yasemin Bağcı, Mehmet Eli Erdoğan'ın kenarda 5 Milyonu olduğunu söylediğini anlattı. Kendisinden borç para istediğini, o parayı da verdiğini söyledi.
Esra Erol evliliğe dair ne konuştuklarını sorguladı. Yasemin Bağcı kendi aralarında Ramazan'dan önce nikah yapmayı konuştuklarını ama nikahın asla gerçekleşmediğini belirtti.
Mehmet Ali Erdoğan yayına bağlandı. Yasemin'i Antep'e götürdüğünü ailesiyle tanıştırdığını, onu dolandırmadığını anlattı.
Mehmet Ali Erdoğan kredi çektiklerini, o parayı 5 Bin euro yaptıklarını, bin beş yüz eurosunu Yasemin'e verdiğini, anlattı.
Yasemin Bağcı, Mehmet Ali Erdoğan'ın sürekli borcunu ödeyeceğini söylediğini ama hiçbir şekilde ödemediğini ifade etti.