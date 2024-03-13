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ESRA EROL'DA GALERİ

‘Sesine aşık oldum’ dedi 310 bin TL dolandırıldı!

GİRİŞ TARİHİ: 13.03.2024, 14:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.03.2024, 14:55
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‘Sesine aşık oldum’ dedi 310 bin TL dolandırıldı!

Yasemin Bağcı, iki aylık sevgilisi Mehmet Ali Erdoğan tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek stüdyoya geldi.

‘Sesine aşık oldum’ dedi 310 bin TL dolandırıldı!

Mehmet Ali Erdoğan'la Facebook'tan tanıştıklarını anlatan Yasemin Bağcı, 310 bin lira dolandırıldığını anlattı.

‘Sesine aşık oldum’ dedi 310 bin TL dolandırıldı!

Yasemin Bağcı, Mehmet Ali ile yaptıkları telefon görüşmelerinde sesine aşık olduğunu ifade etti.

‘Sesine aşık oldum’ dedi 310 bin TL dolandırıldı!

Yasemin Bağcı, Mehmet Eli Erdoğan'ın kenarda 5 Milyonu olduğunu söylediğini anlattı. Kendisinden borç para istediğini, o parayı da verdiğini söyledi.

‘Sesine aşık oldum’ dedi 310 bin TL dolandırıldı!

Esra Erol evliliğe dair ne konuştuklarını sorguladı. Yasemin Bağcı kendi aralarında Ramazan'dan önce nikah yapmayı konuştuklarını ama nikahın asla gerçekleşmediğini belirtti.

‘Sesine aşık oldum’ dedi 310 bin TL dolandırıldı!

Mehmet Ali Erdoğan yayına bağlandı. Yasemin'i Antep'e götürdüğünü ailesiyle tanıştırdığını, onu dolandırmadığını anlattı.

‘Sesine aşık oldum’ dedi 310 bin TL dolandırıldı!

Esra Erol "sizin hesabınızda bloke olmuş yüklü miktarda para var mı?" diye sordu.

‘Sesine aşık oldum’ dedi 310 bin TL dolandırıldı!

Mehmet Ali Erdoğan kredi çektiklerini, o parayı 5 Bin euro yaptıklarını, bin beş yüz eurosunu Yasemin'e verdiğini, anlattı.

‘Sesine aşık oldum’ dedi 310 bin TL dolandırıldı!

Yasemin Bağcı, Mehmet Ali Erdoğan'ın sürekli borcunu ödeyeceğini söylediğini ama hiçbir şekilde ödemediğini ifade etti.

‘Sesine aşık oldum’ dedi 310 bin TL dolandırıldı!

Esra Erol telefon hattında Mehmet Ali Erdoğan tarafından dolandırıldığını söyleyen başka bir kadın daha olduğunu açıkladı.

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