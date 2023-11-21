Sezer'in herkesi ağlatan hikayesi! Annesi İlknur Görümlü, Esra Erol'a gelecek mi?

atv'nin ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da, yine tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Sezer Göl'ün acı dolu hikayesi herkesin yüreğini burktu.
7 yaşında ailesiyle birlikte yaşarken babasını kaybeden Sezer, annesinin kendisini terk etmesiyle yurda yerleştirildi.
Çocukluğunda yüzde 90 zihinsel engelli raporu verilen 21 yaşındaki talihsiz genç, 18 yaşını geçtikten sonra devlet memuru olarak işe yerleştirildi.
Askere gideceği dönemde zihinsel engel raporu %25 olarak güncellenen Sezer, bir süre devlet memuru olarak çalıştı.
Unutkanlığı nedeniyle resmi evraklarda hatalar yapan Sezer, işinden feragat edince kalacak bir yeri de kalmadı.
Bir süre sokaklarda yaşayan, banklarda yatıp kalkan 21 yaşındaki genç, Sakarya esnafı tarafından fark edildi.
Uyuduğu merdiven altında görülen gencin yardımına başta Faruk Avcı olmak üzere, Sakarya esnafı koştu.
Sezer'in ailesini bulmak için yoğun çaba harcayan Faruk Avcı, sonunda çareyi Esra Erol'a başvurmakta buldu.