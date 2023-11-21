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ESRA EROL'DA GALERİ

Sezer'in herkesi ağlatan hikayesi! Annesi İlknur Görümlü, Esra Erol'a gelecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 21.11.2023, 12:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.11.2023, 13:43
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Sezer'in herkesi ağlatan hikayesi! Annesi İlknur Görümlü, Esra Erol'a gelecek mi?

atv'nin ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da, yine tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Sezer Göl'ün acı dolu hikayesi herkesin yüreğini burktu.

Sezer'in herkesi ağlatan hikayesi! Annesi İlknur Görümlü, Esra Erol'a gelecek mi?

Annesi İlknur Görümlü'yü 7 yaşından beri görmeyen Sezer'in yürekleri acıtan hikayesi ise şöyle...

Sezer'in herkesi ağlatan hikayesi! Annesi İlknur Görümlü, Esra Erol'a gelecek mi?

7 yaşında ailesiyle birlikte yaşarken babasını kaybeden Sezer, annesinin kendisini terk etmesiyle yurda yerleştirildi.

Sezer'in herkesi ağlatan hikayesi! Annesi İlknur Görümlü, Esra Erol'a gelecek mi?

Çocukluğunda yüzde 90 zihinsel engelli raporu verilen 21 yaşındaki talihsiz genç, 18 yaşını geçtikten sonra devlet memuru olarak işe yerleştirildi.

Sezer'in herkesi ağlatan hikayesi! Annesi İlknur Görümlü, Esra Erol'a gelecek mi?

Askere gideceği dönemde zihinsel engel raporu %25 olarak güncellenen Sezer, bir süre devlet memuru olarak çalıştı.

Sezer'in herkesi ağlatan hikayesi! Annesi İlknur Görümlü, Esra Erol'a gelecek mi?

Unutkanlığı nedeniyle resmi evraklarda hatalar yapan Sezer, işinden feragat edince kalacak bir yeri de kalmadı.

Sezer'in herkesi ağlatan hikayesi! Annesi İlknur Görümlü, Esra Erol'a gelecek mi?

Bir süre sokaklarda yaşayan, banklarda yatıp kalkan 21 yaşındaki genç, Sakarya esnafı tarafından fark edildi.

Sezer'in herkesi ağlatan hikayesi! Annesi İlknur Görümlü, Esra Erol'a gelecek mi?

Uyuduğu merdiven altında görülen gencin yardımına başta Faruk Avcı olmak üzere, Sakarya esnafı koştu.

Sezer'in herkesi ağlatan hikayesi! Annesi İlknur Görümlü, Esra Erol'a gelecek mi?

Sezer'in ailesini bulmak için yoğun çaba harcayan Faruk Avcı, sonunda çareyi Esra Erol'a başvurmakta buldu.

Sezer'in herkesi ağlatan hikayesi! Annesi İlknur Görümlü, Esra Erol'a gelecek mi?

Sezer'in annesinin İlknur Görümlü olduğunu ifade eden Avcı, ortak tanışıklıklar aracılığıyla anneye ulaşmayı deneseler de başarılı olamadıklarını dile getirdi.

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