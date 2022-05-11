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ESRA EROL'DA GALERİ

Şiddet görüyorum, boşa beni Esra Abla!

GİRİŞ TARİHİ: 11.05.2022, 11:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.05.2022, 11:42
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Şiddet görüyorum, boşa beni Esra Abla!

Songül Hanım'ın büyük isyanı...

Şiddet görüyorum, boşa beni Esra Abla!

Kocasından şiddet gördüğünü iddia eden kadın Esra Erol'a katılıp yardım istedi.

Şiddet görüyorum, boşa beni Esra Abla!

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Şiddet görüyorum, boşa beni Esra Abla!

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Şiddet görüyorum, boşa beni Esra Abla!

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Şiddet görüyorum, boşa beni Esra Abla!

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Şiddet görüyorum, boşa beni Esra Abla!

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