Şiddet görüyorum, boşa beni Esra Abla!

Songül Hanım'ın büyük isyanı... Kocasından şiddet gördüğünü iddia eden kadın Esra Erol'a katılıp yardım istedi. Kendisine ihanet eden kocasından boşanmak isteyen kadın sokağa atıldığını söyledi... Songül Hanım'dan herkesi şaşırtan sözler... Çocuklarını yurda neden verecek? Evliliğinin bitmesine sebep olan kayınvalidesi mi? Emrah canlı yayında... Emrah Bey, karısının iddialarını yalanladı. Eve geldiğinde karısını göremediğini söyledi. Songül ve Emrah canlı yayında yüzleşiyor... Karşılıklı iddialar havada uçtu! Çift birbirini suçlamaya yayın boyunca devam etti. Kocasıyla kaçarak evlendiğini söyleyen Songül sadece kayınpederinden destek gördüğünü söyledi. Kocasının sorumsuz olduğunu söyleyen Songül Hanım 'ın son kararı ne olacak? Songül ve Emrah cephesinde neler olacak? Hepsi Esra Erol'da...