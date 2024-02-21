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ESRA EROL'DA GALERİ

'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

GİRİŞ TARİHİ: 21.02.2024, 16:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.02.2024, 16:25
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'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Fatma Olgun 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u aramak için Esra Erol'da programının kapısını çalarken ortaya çıkan detaylar Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli kişiyle tanıştığı öğrenilen Mevlüde Olgun'un, daha sonra sözde mehdinin yanına kaçtığı ortaya çıktı.

'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Kızının kaçırıldığını ifade eden anne Fatma Olgun, "Kızım beni aradığında Mustafa Çabuk'tan 'halife' olarak bahsettiğini dile getirdi.

'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Mevlüde'nin kaçmadan önce de sözde mehdi ile bağlantı kurduğunu belirten anne, kızının "Hadislerdeki Mehdi dünyaya inmiş. Çanakkale'ye gelmiş" dediğini söyledi.

'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Konunun Türkiye gündemine girmesiyle beraber onlarca ihbar telefonu gelirken birçok mağdurun olduğu öğrenildi.

'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Kaçırılan ve kandırılan onlarca gencin Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir termal otelde kaldığı ve sözde mehdiye biat ettiği ifade edildi.

'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Olayı tüm detaylarıyla araştıran Esra Erol'da ekibi ilginç bilgilere ulaştı.

'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Başarılı programcı Esra Erol, "Mustafa Çabuk define hırsızlığı sebebiyle tutuklanmış ardından ruh ve akıl hastanesine gönderilmiş" sözlerini kullanarak gerçeği ortaya koydu.

'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasına rağmen Mustafa Çabuk'a biat edenlerden biri olan Mevlüde Olgun, annesinin 'geri dön' çağrısına kulak asmadı.

'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Mevlüde Olgun, "Siz inanmak zorunda değilsiniz, Allah bize yeter ben kayıp değilim. Beni bir daha rahatsız etmeyin" diyerek evine dönmeyeceğini söyledi.

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