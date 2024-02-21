'Sözde Mehdi' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Fatma Olgun 21 yaşındaki kızı Mevlüde Olgun'u aramak için Esra Erol'da programının kapısını çalarken ortaya çıkan detaylar Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Kendisini 'mehdi' olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli kişiyle tanıştığı öğrenilen Mevlüde Olgun'un, daha sonra sözde mehdinin yanına kaçtığı ortaya çıktı.
Kızının kaçırıldığını ifade eden anne Fatma Olgun, "Kızım beni aradığında Mustafa Çabuk'tan 'halife' olarak bahsettiğini dile getirdi.
Mevlüde'nin kaçmadan önce de sözde mehdi ile bağlantı kurduğunu belirten anne, kızının "Hadislerdeki Mehdi dünyaya inmiş. Çanakkale'ye gelmiş" dediğini söyledi.
Konunun Türkiye gündemine girmesiyle beraber onlarca ihbar telefonu gelirken birçok mağdurun olduğu öğrenildi.
Kaçırılan ve kandırılan onlarca gencin Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir termal otelde kaldığı ve sözde mehdiye biat ettiği ifade edildi.
Başarılı programcı Esra Erol, "Mustafa Çabuk define hırsızlığı sebebiyle tutuklanmış ardından ruh ve akıl hastanesine gönderilmiş" sözlerini kullanarak gerçeği ortaya koydu.
Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasına rağmen Mustafa Çabuk'a biat edenlerden biri olan Mevlüde Olgun, annesinin 'geri dön' çağrısına kulak asmadı.