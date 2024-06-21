Telefon yok! Arkadaş yok! Evden çıkmıyorlar! Aytül, karpuz almaya gitti sır oldu...

Pınar Karakaya "karpuz almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan kız kardeşi Aytül Karakaya'nın 15 Haziran 2024 tarihinde kayıplara karıştığını, onu aramak için stüdyoya geldiğini açıkladı.
Pınar Karakaya yakın zaman önce erkek kardeşleri Ömer'i kaybettiklerini, erkek kardeşlerinin hayatlarında çok büyük bir yer kapladığını söyledi.
Kardeşlerinin rahatsızlığından dolayı (obsesiflik) evlilik dahi yapmadıklarını, ölünce herkesin boşluğa düştüğünü anlattı.
Esra Erol, Pınar Karakaya'ya komşularının olup olmadığını sordu. Pınar Karakaya dört katlı binanın kendilerine ait olduğunu, kiracıları olmadığını söyledi.