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ESRA EROL'DA GALERİ

Telefon yok! Arkadaş yok! Evden çıkmıyorlar! Aytül, karpuz almaya gitti sır oldu...

GİRİŞ TARİHİ: 21.06.2024, 15:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.06.2024, 18:39
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Telefon yok! Arkadaş yok! Evden çıkmıyorlar! Aytül, karpuz almaya gitti sır oldu...

Pınar Karakaya "karpuz almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan kız kardeşi Aytül Karakaya'nın 15 Haziran 2024 tarihinde kayıplara karıştığını, onu aramak için stüdyoya geldiğini açıkladı.

Telefon yok! Arkadaş yok! Evden çıkmıyorlar! Aytül, karpuz almaya gitti sır oldu...

Aytül'ün yanında kimliği parası ve telefonu olmadan kaybolduğu belirtildi.

Telefon yok! Arkadaş yok! Evden çıkmıyorlar! Aytül, karpuz almaya gitti sır oldu...

Pınar Karakaya yakın zaman önce erkek kardeşleri Ömer'i kaybettiklerini, erkek kardeşlerinin hayatlarında çok büyük bir yer kapladığını söyledi.

Telefon yok! Arkadaş yok! Evden çıkmıyorlar! Aytül, karpuz almaya gitti sır oldu...

Kardeşlerinin rahatsızlığından dolayı (obsesiflik) evlilik dahi yapmadıklarını, ölünce herkesin boşluğa düştüğünü anlattı.

Telefon yok! Arkadaş yok! Evden çıkmıyorlar! Aytül, karpuz almaya gitti sır oldu...

Pınar Karakaya cep telefonu yerine sabit hat kullandıklarını, evde televizyon olmadığını söyledi.

Telefon yok! Arkadaş yok! Evden çıkmıyorlar! Aytül, karpuz almaya gitti sır oldu...

Pınar Karakaya aile olarak asosyal olduklarını ifade etti.

Telefon yok! Arkadaş yok! Evden çıkmıyorlar! Aytül, karpuz almaya gitti sır oldu...

Esra Erol, Pınar Karakaya'ya komşularının olup olmadığını sordu. Pınar Karakaya dört katlı binanın kendilerine ait olduğunu, kiracıları olmadığını söyledi.

Telefon yok! Arkadaş yok! Evden çıkmıyorlar! Aytül, karpuz almaya gitti sır oldu...

Hülya Kuran bayramda eve misafirlerin gelip gelmediğini sordu.

Telefon yok! Arkadaş yok! Evden çıkmıyorlar! Aytül, karpuz almaya gitti sır oldu...

Pınar Karakaya akrabalarıyla görüştüklerini, bayramda dayısının geldiğini söyledi.

Telefon yok! Arkadaş yok! Evden çıkmıyorlar! Aytül, karpuz almaya gitti sır oldu...

Esra Erol, Aytül'ün kendi isteğiyle gitme ihtimalini sorduğunda Pınar Karakaya, bu ihtimalin mümkün olduğundan bahsetti.

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