Tıp dünyasını şaşırtan olay Esra Erol’da yaşandı!

Eşinin kendisini aldattığı iddiası ile Esra Erol'da programına başvuran Betül Yurulmaz konusu Türkiye'nin gündemine damga vurdu.
3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gelen Veysel Yurulmaz, daha önce birlikte olduğu Özge isimli bir kadından ikiz bebekleri olduğu ortaya çıktı.
Taraflar günlerce Esra Erol'da programında yüzleşti. Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkarak, 13 yıllık eşi Betül'den boşanmak istediğini açıkladı.
İkiz bebeklerini "Bu işin içine sokmak istemiyorum" diyen Özge, ilk önce DNA testini reddetse de sevgilisi Veysel'in Betül'den boşanması için ikiz bebeklere DNA yapılmasını kabul etti.