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ESRA EROL'DA GALERİ

Tıp dünyasını şaşırtan olay Esra Erol’da yaşandı!

GİRİŞ TARİHİ: 05.10.2023, 12:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.10.2023, 12:57
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Tıp dünyasını şaşırtan olay Esra Erol’da yaşandı!

Esra Erol'da tıp tarihinde yüz milyonda bir yaşanan olay meydana geldi.

Tıp dünyasını şaşırtan olay Esra Erol’da yaşandı!

Eşinin kendisini aldattığı iddiası ile Esra Erol'da programına başvuran Betül Yurulmaz konusu Türkiye'nin gündemine damga vurdu.

Tıp dünyasını şaşırtan olay Esra Erol’da yaşandı!

3 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gelen Veysel Yurulmaz, daha önce birlikte olduğu Özge isimli bir kadından ikiz bebekleri olduğu ortaya çıktı.

Tıp dünyasını şaşırtan olay Esra Erol’da yaşandı!

Taraflar günlerce Esra Erol'da programında yüzleşti. Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkarak, 13 yıllık eşi Betül'den boşanmak istediğini açıkladı.

Tıp dünyasını şaşırtan olay Esra Erol’da yaşandı!

Betül'ün ise boşanmak için tek bir şartı vardı. O da ikiz bebeklere DNA testi yapılmasıydı.

Tıp dünyasını şaşırtan olay Esra Erol’da yaşandı!

İkiz bebeklerini "Bu işin içine sokmak istemiyorum" diyen Özge, ilk önce DNA testini reddetse de sevgilisi Veysel'in Betül'den boşanması için ikiz bebeklere DNA yapılmasını kabul etti.

Tıp dünyasını şaşırtan olay Esra Erol’da yaşandı!

Veysel ve ikiz bebekler arasında yapılan DNA testi sonucunda, Veysel ikizlerden yalnızca birinin babası çıktı. Tıp dünyasını hayrete düşüren bu olayda herkes şaşkına döndü.

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