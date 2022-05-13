Türkiye onları konuştu... Meltem ile Eyüp bir kez daha geldi!

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Savaş'ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Sare şimdi ne yapacak? Songül hangi şartla Emrah'ı affetti? Fadime ile Mustafa'nın çok konuşulacak son kararı ne?