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Türkiye onları konuştu... Meltem ile Eyüp bir kez daha geldi!

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?

Savaş'ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Sare şimdi ne yapacak? Songül hangi şartla Emrah'ı affetti? Fadime ile Mustafa'nın çok konuşulacak son kararı ne?

GİRİŞ TARİHİ: 13.05.2022, 20:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.05.2022, 20:35
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Türkiye onları konuştu... Meltem ile Eyüp bir kez daha geldi!

Musa'nın kızına şiddet uyguladığını iddia eden Hacer Hanım ve Musa arasında canlı yayında büyük yüzleşme yaşandı!

Türkiye onları konuştu... Meltem ile Eyüp bir kez daha geldi!

İddiaları yalanlayan İrem, Musa'dan vazgeçmedi. "Annemi ve babamı da istemiyorum, kocamla çok mutluyum" dedi. Telefonla canlı yayına bağlanan bir izleyici Musa'nın 10 yaşındaki bir kızı istismar ettiğini söyledi!

Türkiye onları konuştu... Meltem ile Eyüp bir kez daha geldi!

Fadime ile Mustafa günler sonra kararını verdi. Fadime Hanım, eşi Mustafa'yla barıştığını söyledi.

Türkiye onları konuştu... Meltem ile Eyüp bir kez daha geldi!

Yıllar boyunca eşine yaptığı sadakatsizlikleri kabul eden Mustafa Bey'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti!

Türkiye onları konuştu... Meltem ile Eyüp bir kez daha geldi!

27 Nisan'da evi terk edip sosyal medyadan tanıştığı Eyüp'e kaçan Meltem'e anne ve babası 'eve dön' çağrısı yaptı. Eyüp'ün kızlarını kendilerinden kaçırdığını söyleyen aile, "Eyüp gibi bir damat istemiyoruz" dedi.

Türkiye onları konuştu... Meltem ile Eyüp bir kez daha geldi!

Meltem, ailesine karşı Eyüp'ü tercih etti. Eyüp'ün yengesi Cevriye Hanım, "Kızımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Türkiye onları konuştu... Meltem ile Eyüp bir kez daha geldi!

Canlı yayına bağlanan bir izleyici Eyüp'ün çocuklarına bile bakmadığını iddia etti.

Türkiye onları konuştu... Meltem ile Eyüp bir kez daha geldi!

Üç çocuğunu alarak Savaş Başıbüyük'e kaçan Sera, sonunda doğru kararı verdi.

Türkiye onları konuştu... Meltem ile Eyüp bir kez daha geldi!

Ailesine dönmek istediğini söyleyen Sera, "Kocamın beni affetmesini istiyorum" dedi.

Türkiye onları konuştu... Meltem ile Eyüp bir kez daha geldi!

Özgür Bey, Sera'yı affetmeyeceğini söyledi. Sare, eşinin ev işlerine yardım ettiğini, ona haksızlık ettiğini belirtti.

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