Türkiye onları konuştu... Meltem ile Eyüp bir kez daha geldi!

Esra Erol'da bugün neler yaşandı?
Savaş'ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Sare şimdi ne yapacak? Songül hangi şartla Emrah'ı affetti? Fadime ile Mustafa'nın çok konuşulacak son kararı ne?
Musa'nın kızına şiddet uyguladığını iddia eden Hacer Hanım ve Musa arasında canlı yayında büyük yüzleşme yaşandı!
İddiaları yalanlayan İrem, Musa'dan vazgeçmedi. "Annemi ve babamı da istemiyorum, kocamla çok mutluyum" dedi. Telefonla canlı yayına bağlanan bir izleyici Musa'nın 10 yaşındaki bir kızı istismar ettiğini söyledi!
Yıllar boyunca eşine yaptığı sadakatsizlikleri kabul eden Mustafa Bey'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti!
27 Nisan'da evi terk edip sosyal medyadan tanıştığı Eyüp'e kaçan Meltem'e anne ve babası 'eve dön' çağrısı yaptı. Eyüp'ün kızlarını kendilerinden kaçırdığını söyleyen aile, "Eyüp gibi bir damat istemiyoruz" dedi.
Meltem, ailesine karşı Eyüp'ü tercih etti. Eyüp'ün yengesi Cevriye Hanım, "Kızımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.