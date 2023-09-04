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ESRA EROL'DA GALERİ

Türkiye’nin konuştuğu olayda şok gelişme!

GİRİŞ TARİHİ: 04.09.2023, 13:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.09.2023, 13:33
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Türkiye’nin konuştuğu olayda şok gelişme!

Yengesi tarafından kaçırılan 16 yaşındaki İ.S'yi Esra Erol buldu.

Türkiye’nin konuştuğu olayda şok gelişme!

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu bu olayda son dakika gelişmesi izleyiciyi ekrana kilitledi.

Türkiye’nin konuştuğu olayda şok gelişme!

16 yaşındaki İ.S. yengesi Besime tarafından 4 ay önce kaçırılmıştı.

Türkiye’nin konuştuğu olayda şok gelişme!

Her yerde İ.S.'yi arayan ama bulamayan aile Esra Erol'un kapısını çaldı.

Türkiye’nin konuştuğu olayda şok gelişme!

Yenge Besime canlı yayına katılarak kayınbiraderi İ.S'yi 4 aydır kaçırdığını ve sakladığını itiraf etti.

Türkiye’nin konuştuğu olayda şok gelişme!

4 aydır her yerde aranan İ.S.'yı Esra. Erol buldu.

Türkiye’nin konuştuğu olayda şok gelişme!

Taraflar bugün canlı yayına katılarak tüm kozlarını paylaştı.

Türkiye’nin konuştuğu olayda şok gelişme!

Kayıp İ.S. canlı yayında Eyüpsultan Emniyet Ekipleri tarafından teslim alınarak devlet korumasına alındı.

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