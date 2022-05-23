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Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde!

Hakan, Kezban ve ailesini tehdit mi ediyor? Ayşe Şeyma'nın son kararı ne? 18 yaşındaki Meryem ile ilgili son gelişme...

GİRİŞ TARİHİ: 23.05.2022, 20:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.05.2022, 20:36
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Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde!

Esra Erol'un programına katılan Turgay ile Damla kaçarak evlendikleri için ailelerinin kendilerini affetmelerini istedi.

Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde!

Turgay'ın ailesinin daha önceden başka biriyle dini nikahlı bir beraberliği olduğu için kendisini istemediklerini söyleyen Damla, "Bizi ayırmak istediler, biz de kaçtık" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde!

Damla'nın annesi canlı yayına bağlanarak kızına destek oldu. Turgay'ın ailesinin kızını sebebsiz istemediklerini belirten Hayriye Hanım, damadının ve kızının hastanede yattığını söyledi.

Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde!

Ahmet Bey, 14 yıllık karısı Seval'in Soner Gökdemir ile düğün yaptığını iddia etti.

Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde!

Canlı yayına bağlanan Seval Hanım, 14 yıllık eşine daha önce boşanma davası açtığını ama eşinin kabul etmediğini söyledi.

Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde!

18 yaşındaki kayıp Meryem'i Esra Erol buldu! Canlı yayına katılan Meryem, "Yaptıklarımdan utanıyorum, asla eve dönmeyeceğim" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde!

Kızının açıklamaları karşısında kahrolan Filiz Hanım, kızına 'eve dön' çağrısı yaptı. Tuvalet camından kaçmadığını söyleyen Meryem, İstanbul'a gelmeye ikna oldu.

Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde!

Canlı yayında büyük yüzleşme yaşandı! Ayşe Şeyma'nın açıklamalarına rağmen kızını İnanç'ın elinden kurtaracağını söyleyen Emine Hanım, kızının kandırıldığını iddia etti.

Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde!

Annesinin tüm iddialarını yalanlayan Ayşe Şeyma, "Annemin yanına dönmüyorum, beni sürekli başkalarıyla evlendirmeye çalışıyor" dedi.

Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde!

Ayşe Şeyma annesine sarılarak gayet iyi olduğunu, zorla tutulmadığını belirtti.

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