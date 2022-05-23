Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde!

Esra Erol'un programına katılan Turgay ile Damla kaçarak evlendikleri için ailelerinin kendilerini affetmelerini istedi.
Turgay'ın ailesinin daha önceden başka biriyle dini nikahlı bir beraberliği olduğu için kendisini istemediklerini söyleyen Damla, "Bizi ayırmak istediler, biz de kaçtık" dedi.
Damla'nın annesi canlı yayına bağlanarak kızına destek oldu. Turgay'ın ailesinin kızını sebebsiz istemediklerini belirten Hayriye Hanım, damadının ve kızının hastanede yattığını söyledi.
Canlı yayına bağlanan Seval Hanım, 14 yıllık eşine daha önce boşanma davası açtığını ama eşinin kabul etmediğini söyledi.
18 yaşındaki kayıp Meryem'i Esra Erol buldu! Canlı yayına katılan Meryem, "Yaptıklarımdan utanıyorum, asla eve dönmeyeceğim" dedi.
Kızının açıklamaları karşısında kahrolan Filiz Hanım, kızına 'eve dön' çağrısı yaptı. Tuvalet camından kaçmadığını söyleyen Meryem, İstanbul'a gelmeye ikna oldu.
Canlı yayında büyük yüzleşme yaşandı! Ayşe Şeyma'nın açıklamalarına rağmen kızını İnanç'ın elinden kurtaracağını söyleyen Emine Hanım, kızının kandırıldığını iddia etti.
Annesinin tüm iddialarını yalanlayan Ayşe Şeyma, "Annemin yanına dönmüyorum, beni sürekli başkalarıyla evlendirmeye çalışıyor" dedi.