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Ateş Kuşları
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19 Nisan 2024, Cuma 00:00

Kanserim diyerek para topladı...

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"Siz bundan menfaat elde etmek için sahte kimlik kartı çıkartıyorsunuz!"

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