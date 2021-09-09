Karısı Tuğçe, Bayram Er'e kaçtı

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Esra Erol, Vedat Türkoğlu'nun, programımıza İzmir'den geldiğini ve eşi Tuğçe Türkoğlu tarafından terk edildiğini söyledi. Vedat Bey ağlayarak 2 çocuğu olduğunu, eşinin 24 Ağustos'ta annesinin evine gittiğini ve oradan kaçtığını dile getirdi. Eşinin ailesinin aradığını ve seninle özel bir şey konuşmam gerekiyor dediğini anlatan Vedat Bey, kayınbabasının "Tuğçe gitti" dediğini, kayınvalidesinin de "Çocuklara sen bakar mısın" dediğini, bunun üzerine çocuklarını aldığını dile getirdi. Vedat Bey, eşinin kendisinden 30 yaş büyük Mustafa Bayram'a kaçtığını, eşi ile Mustafa Bey'in sosyal medyada beraber fotoğrafları olduğunu, eşi kaçtıktan 2 gün sonra bu kaçışı öğrendiğini ifade etti.