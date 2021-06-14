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14 Haziran 2021, Pazartesi 00:00

Kayıp Tuğçe Eren nerede?

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Esra Erol, Ahmet ve Feriha Temur çiftinin kızının 2 çocuğunu bırakıp evi terk ettiği bilgisini verdi. Tuğçe Eren'in 10 yıldır evli olduğunu ve 9 Nisan'da evi terk ettiğini sözlerine ekledi. Feriha Hanım, kızının olay gününün bir önceki akşamı eşi ve çocukları ile çay içmeye geldiğini, zaten kızı ile altlı üstlü oturduklarını söyledi. Feriha Hanım, ertesi gün damadının arayıp "Anne Tuğçe evde yok" dediğini, kızını aradığını bulamadığını belirtip, damadının Tuğçe kuaföre gidecekti dediğini ama hiç haber alamadıklarını belirtti.

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