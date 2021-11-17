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17 Kasım 2021, Çarşamba 00:00
Polat'ın teklifine Büşra'dan şok cevap!

Polat'ın teklifine Büşra'dan şok cevap!

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Polat Bey, Büşra Hanım'ın babasının bir yerde de haklı olduğunu söyledi ve ilk yayına geldiğinde Büşra Hanım'a değer verdiğini, sevdiğini söylediğini, ailesi sahip çıkmazsa kurulu düzenine geri gelsin demiş olduğunu, bazı olaylar sonrasında da net kararla çıkıp gittiğini dile getirdi. Yine net bir karar aldığından söz eden Polat Bey, Büşra Hanım'a birlikte yaşadığımız eve geri dön dedi. Büşra Hanım kötü yola düşmek istemediğini, kendisi ayrı yaşayıp geçinebileceğini, bir bayan olduğu için başına bir şey gelebileceğini belirtti.

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