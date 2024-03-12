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12 Mart 2024, Salı 00:00

Stüdyoda ortalık karıştı!

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61 yaşındaki adama kaçan 33 yaşındaki Hülya Saraman, ablası ve eniştesiyle yüzleşti.

3 çocuk annesi Hülya Saraman, 5 Mart 2024'te 5 yaşındaki kızını yanına alarak evden kaçtı. Abla Ayşe ve enişte Hüseyin, Hülya'yı aramak için stüdyoya geldi. 33 yaşındaki Hülya Hanım'ın 61 yaşındaki bir adamın yanına kaçtığı iddia edilirken Hülya Saraman yaşanan her şeyin sorumlusu olarak ablası Ayşe ve eniştesi Hüseyin'i hedef gösterdi. Canlı yayında karşı karşıya gelen tarafla stüdyoda birbirine girdi!

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