Stüdyoda ortalık karıştı!

3 çocuk annesi Hülya Saraman, 5 Mart 2024'te 5 yaşındaki kızını yanına alarak evden kaçtı. Abla Ayşe ve enişte Hüseyin, Hülya'yı aramak için stüdyoya geldi. 33 yaşındaki Hülya Hanım'ın 61 yaşındaki bir adamın yanına kaçtığı iddia edilirken Hülya Saraman yaşanan her şeyin sorumlusu olarak ablası Ayşe ve eniştesi Hüseyin'i hedef gösterdi. Canlı yayında karşı karşıya gelen tarafla stüdyoda birbirine girdi!