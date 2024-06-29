canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutlu Aile Defteri / Yerli Sinema
7
BİLDİRİMLER
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
29 Haziran 2024, Cumartesi 20:00

Filmler Fragman
29 Haziran 2024, Cumartesi

BUNLARI DA İZLE GALERİ

Dünyayı kurtarmak onların tek görevi!

Yönetmen : Travis Knight
Oyuncular : Hailee Steinfeld, Jorge Lendeborg Jr., John Cena

Charlie, 18 yaşına girmek üzere olan genç bir kızdır. Bir gün hurda bir araç bulur ve tamir etmek için atölyesine götürür. Bilmediği şey ise tamir etmeye çalıştığı şey külüstür bir tosbağa değil, autobot Bumblebee'dir. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki şeytani autobotlar 'decepticonlardan' koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Sophie'nin Rüyası
11 Haziran 2024, Salı
Sophie'nin Rüyası Filmler
Ölümcül Çarpışma
04 Haziran 2024, Salı
Ölümcül Çarpışma Filmler
İkizler Projesi
30 Mayıs 2024, Perşembe
İkizler Projesi Filmler
Muhteşem Yedili
27 Nisan 2024, Cumartesi
Muhteşem Yedili Filmler
ARAMA
CANLI YAYIN