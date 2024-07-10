Cehennem Üçgeni

Yönetmen: Jazz Boon

Oyuncular: Louis Koo, Nick Cheung, Francis Ng

Üç polis memuru, görevleri sırasında rastladıkları birtakım bulguların işaret ettiği polis teşkilatındaki yolsuzluğu açığa çıkartmaya çalışırlar. Bu üç polis, kendi teşkilatlarının içinde var olan yolsuzluğu ortaya çıkartmanın yanı sıra, bir diğer zorlu mücadeleyi de aynı anda verirler; hangi meslektaşlarının güvenilir olduğunu keşfetmek. Yolsuzluğun pençesinde kıvranan bir teşkilat ve bu durumu değiştirmek için elinden geleni ardına koymayan üç polis memuru, adaleti sağlama konusunda ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye kararlıdırlar.