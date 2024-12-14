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14 Aralık 2024, Cumartesi 20:00

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TV'de ilk kez | Cumartesi 20.00

Scream serisinin beşinci filmi, kendi başından geçenlere benzer seri cinayetleri çözmek için Woodsboro'ya geri dönen Sidney ile bu mücadelede onunla yeniden güçlerini birleştiren Gale ve Dewey'nin hikâyesini anlatıyor. Sakin Woodsboro kasabasını şoke eden acımasız cinayetler zincirinden 25 yıl sonra yeni bir katil, Hayalet maskesini takar ve kasabanın ölümcül geçmişine ait sırlarını yeniden canlandırmak için bir grup genci hedef almaya başlar.

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