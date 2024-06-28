İstila: Zamanın Sonu

Yönetmen: Fedor Bondarchuk

Oyuncular: Irina Starshenbaum, Rinal Mukhametov, Aleksandr Petrov

Dünya yüzeyine uzaydan yabancı bir cismin düşmesi sonucu insanlık tarihi "önce" ve "sonra" diye ikiye bölünmüştür ve üzerinden 3 yıl geçmiştir. Moskova Chertanov'da yaşayan ve sıradan bir kız olan Yulya Lebedeva(Irina Starshenbaum) laboratuvarda kobay olarak tavşan rolünü üstlenmeye zorlanır çünkü uzaylılar ile temas eden tek kişidir ve bilim insanları insan ırkını daha da güçlendirmek istemektedir.