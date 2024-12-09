Tobın Köprüsü TV'de ilk kez bu akşam 20.00'de atv'de!

Eski Ordu Korucusu Eric Daniels kendisini, bir grup ağır silahlı eski askeri müteahhit Boston'daki Tobin Köprüsü'nü kapattıktan sonra yüzlerce diğer yolcu ve yüksek profilli bir mahkumla birlikte sıkışmış halde bulur. Liderleri rehineleri öldürmeye başlayınca Eric, küçük kız kardeşini ve diğer herkesi güvenli bir şekilde eve getirmek için askeri eğitimine ve içgüdülerine güvenmek zorundadır.