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Top Gun: Maverick

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Top Gun: Maverick TV'de ilk kez Cumartesi 20.00'de atv'de

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete "Maverick" Mitchell, donanmaya verdiği 30 yıllık başarılı hizmetin ardından, test pilotu olarak sınırları zorlar. Kendisini karaya bağlayacak herhangi bir görevden uzak durmak isteyen Maverick, kendisini Top Gun mezunlarından oluşan bir müfrezeyi özel bir görev için eğitirken bulur. Hem belirsiz bir gelecekle hem de geçmişindeki anılarıyla karşı karşıya olan Maverick, gitmek zorunda olduğu görev nedeniyle en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.

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