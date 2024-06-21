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21 Haziran 2024, Cuma 20:00

Vahşetin Çağrısı

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İz bırakan bir fedakarlık öyküsü...

Yönetmen : Chris Sanders
Oyuncular : Harrison Ford, Omar Sy, Cara Gee

Yargıcın köpeği olarak iyi bir hayat süren yaramaz Buck, bir gün kaçırılır ve kızak sürmesi için Alaska'daki bir posta ofisine satılır. Rahat ve sıcak bir evde büyüyen Buck, Alaska'nın zorlu şartlarına alışmakta güçlük çekse de bu vahşi doğada onu çeken bir şey vardır. Buck zamanla içgüdülerini bulacak ve vahşi doğada kendine bir yer edinecektir.

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