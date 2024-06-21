Vahşetin Çağrısı

Yönetmen : Chris Sanders

Oyuncular : Harrison Ford, Omar Sy, Cara Gee

Yargıcın köpeği olarak iyi bir hayat süren yaramaz Buck, bir gün kaçırılır ve kızak sürmesi için Alaska'daki bir posta ofisine satılır. Rahat ve sıcak bir evde büyüyen Buck, Alaska'nın zorlu şartlarına alışmakta güçlük çekse de bu vahşi doğada onu çeken bir şey vardır. Buck zamanla içgüdülerini bulacak ve vahşi doğada kendine bir yer edinecektir.