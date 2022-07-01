ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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GÜL MASALI GALERİ

3. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.07.2022, 16:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.07.2022, 16:51
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3. Bölüm Foto Galeri

Annesinden kalan evle ilgili Toprak'ın planlarını öğrenen Gonca, onun eve sahip olmak için kendisine yakın davrandığını düşünür.

3. Bölüm Foto Galeri

Sonrasında Toprak'ı Ece'yle birlikte görünce de Isparta'da kalıp, yeni bir gelecek kurmaya dair tüm inancını kaybeder.

3. Bölüm Foto Galeri

Toprak, yanlış anlaşılmayı düzeltip Gonca'ya asıl niyetini gösterebilmek için, miras kalan evde büyük bir değişim başlatır.

3. Bölüm Foto Galeri

Tahir, Gonca gerçek babasını öğrenmeden önce, kızıyla birlikte İstanbul'a doğru yola çıkmanın mutluluğunu yaşarken, onlara yetişen Toprak'ın kararlı tavrı Gonca'yı yoldan geri çevirir.

3. Bölüm Foto Galeri

Ev ve araziler için Atabeyler'den aldığı teklifler ve annesinin geçmişiyle ilgili duyduğu imalar kafasını allak bullak etmişken,

3. Bölüm Foto Galeri

eve ait eşyaların saklı durduğu depoda bulduğu şeyler, Gonca'yı kendisiyle ilgili gerçeklerden bile şüphe eder hale getirir.

3. Bölüm Foto Galeri

Gonca'nın gidişiyle, geçmişin sırlarından kurtulduklarını düşünen Halil ve Canan, o gece Gonca'nın konağa gelişiyle büyük bir şok yaşarlar.

3. Bölüm Foto Galeri

Gülümser'in kızı, şüphelerinden kurtulmaya kararlıdır.

3. Bölüm Foto Galeri

Gül Masalı yeni bölümüyle

3. Bölüm Foto Galeri

Pazar 20.00'de atv'de

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