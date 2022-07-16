ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
GÜL MASALI GALERİ

4. Bölüm Foto Galeri

4. Bölümden yeni kareler

GİRİŞ TARİHİ: 16.07.2022, 11:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.07.2022, 11:11
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
4. Bölüm Foto Galeri

Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur.

4. Bölüm Foto Galeri

Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar.

4. Bölüm Foto Galeri

Halil'in getirdiği bir fotoğraf, Gonca'yla ilgili saklı kalmış bir sırrın daha gün yüzüne çıkmasını sağlar.

4. Bölüm Foto Galeri

Ortaya çıkan bu sır hem Gonca'nın hem de Toprak'ın, geçmişi daha çok irdelemesine yol açar. Gonca, Fatma'dan annesiyle ilgili bilmediklerini öğrenip, onun çektiği acıları daha iyi anlar. Toprak da ailesini karşısına almak pahasına gerçeklerin peşine düşer.

4. Bölüm Foto Galeri

Geçmişin korkularıyla yüzleşen Atabeyler, Gonca'ya karşı daha sinsi planlar yapmaya başlarlar. .

4. Bölüm Foto Galeri

Ve Gonca, annesinin geçmişinden yeni bir gelecek kurmaya karar verdiği gün, Atabeylerin yaptığı hamleyle büyük bir çıkmazın içine düşer

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN